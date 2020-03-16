Dobeles dzirnavnieks из-за растущего спроса увеличило производство

Он добавил, что из-за Covid-19 предприятие получает больше заказов не только на местном рынке, но и за границей. Количество экспортных заказов выросло в 2-3 раза.

Усиленный спрос начался две недели назад, когда в других странах Европы люди начали активно запасаться продуктами. Теперь то же самое происходит и в Латвии.

Амсилс заверил, что предприятие в приоритетном порядке обслуживает местный рынок, и проблем с поставками не предвидится. Пока преждевременно оценивать, какое влияние Covid-19 окажет на предприятие в долгосрочной перспективе. Также Dobeles dzirnavnieks пока не меняет свои инвестиционные планы.