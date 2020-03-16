Пн, 16.03.2020
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Dobeles dzirnavnieks из-за растущего спроса увеличило производство

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Предприятие по переработке зерна Dobeles dzirnavnieks из-за растущего спроса в связи с распространением вируса Covid-19 увеличило интенсивность производства, сообщил председатель правления Dobeles dzirnavnieks Кристап Амсилс.

Он добавил, что из-за Covid-19 предприятие получает больше заказов не только на местном рынке, но и за границей. Количество экспортных заказов выросло в 2-3 раза.

Усиленный спрос начался две недели назад, когда в других странах Европы люди начали активно запасаться продуктами. Теперь то же самое происходит и в Латвии.

Dobeles dzirnavnieks работает круглосуточно семь дней в неделю.

Амсилс заверил, что предприятие в приоритетном порядке обслуживает местный рынок, и проблем с поставками не предвидится. Пока преждевременно оценивать, какое влияние Covid-19 окажет на предприятие в долгосрочной перспективе. Также Dobeles dzirnavnieks пока не меняет свои инвестиционные планы.

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