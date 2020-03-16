Доказательства ученых по Covid-19: социальное дистанцирование дает эффект

Ученые проанализировали Италию, которая стала второй наиболее затронутой Covid-19 страной после Китая. Сравнивались два места в Ломбардии - Бергамо и Лоди.

21 февраля 2020 года в Лоди был констатирован первый случай заболевания Covid-19 в Италии. После этого число случаев заболевания очень быстро возросло не только в Ломбардии, но и в трех других северных регионах Италии - Венето, Эмилия-Романья и регионе Пьемонт.

23 февраля правительство изолировало десять муниципальных округов в провинции Лоди в Ломбардии и провинции Падуя в Венето. 8 марта эти правила вступили в силу во всем регионе Ломбардии, включая Бергамо, а также других регионах севера Италии. Два дня спустя они уже распространялись на всю страну; 11 марта были закрыты все рестораны, бары и магазины, за исключением продуктовых магазинов и аптек.

13 марта Бергамо стала наиболее затронутой провинцией со 2368 случаев заболевания. В свою очередь в Лоди, где началась итальянская вспышка и где быстрее всего приняли решение о социальном дистанцировании, было 1133 случаев.

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Так как в Лоди эти мероприятия были введены уже 23 февраля, а в Бергамо - только 8 марта, эти данные предоставляют эмпирические доказательства о достижениях социального дистанцирования в ограничении распространения вируса.

Почему Италия?

Италия - вторая по возрасту жителей страна после Японии. 23,3% жителей Италии - старше 65 лет. До этого показатели смертности от Covid-19 были очень высокими среди пожилых людей, особенно в возрастной группе от 80 лет.

В Италии привычны тесные контакты между поколениями - взрослые нередко живут вместе или очень близко от своих родителей. Эта частое явление и в богатых регионах страны. Даже в случае, если несколько поколений одной семьи не живут под одной крышей, они так и так очень часто встречаются. Таким образом экономически активное поколение, которое активно социализируется между собой и иностранцами, заражается само и после этого передает заболевание своим родителям, считают ученые.

Показатели смертности Италии свидетельствуют, что болезнь гораздо опаснее для пожилых людей.

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Показатель смертности экономически активной возрастной группы составляет около 0,2%, в свою очередь в возрастной грппе от 70 до 79 лет он выростает до 10,8%. У восьмидесятилетних - достигает 17,5%, а в возрасте после 90 лет - уже 21,1%.

Ученые указывают, что в швейцарском кантоне Тичино, который граничит с Ломбардией, 12 марта были введены правила, особо предусмотренные для защиты жителей старшего возраста. Управление кантона строго призывало жителей старше 65 лет не заниматься присмотром за детьми, не участвовать в публичных или частных мероприятиях, не использовать общественный транспорт без крайней на то необходимости. Кроме того, им рекомендовали избегать общественных мест.