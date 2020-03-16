Суды очно будут рассматривать дела только отдельных категорий

С целью сокращения рисков на время чрезвычайного положения латвийские суды на очных заседаниях будут рассматривать только дела, связанные с серьезными нарушениями прав и объективной срочностью, например, по вопросам, связанным с лишением свободы и ограничением дееспособности, сообщила агентству LETA представитель Верховного суда (ВС) Расма Звейниеце.