Суды очно будут рассматривать дела только отдельных категорий

С целью сокращения рисков на время чрезвычайного положения латвийские суды на очных заседаниях будут рассматривать только дела, связанные с серьезными нарушениями прав и объективной срочностью, например, по вопросам, связанным с лишением свободы и ограничением дееспособности, сообщила агентству LETA представитель Верховного суда (ВС) Расма Звейниеце.
Председатель ВС Ивар Бичкович сегодня провел встречи с председателями районных (городских) судов и окружных судов, чтобы обсудить и согласовать дальнейшую работу в связи с объявленным в Латвии чрезвычайным положением.
Многие суды уже объявили о переносе очных заседаний.
Как сообщалось, в пятницу, 13 марта, в связи с распространением Covid-19 в Латвии было объявлено чрезвычайное положение, которое предусматривает ряд строгих мер по ограничению распространения вируса. Чрезвычайное положение будет действовать до 14 апреля.