Пассажирскому парому из Швеции разрешили во вторник войти в порт Вентспилса

Паром шведского оператора Stena line прибудет из шведского Нюнесхамна в Вентспилсский порт утром во вторник.

Это регулярный рейс, который в понедельник в 21:30 выйдет из Нюнесхамна, на нем могут вернуться подданные Латвии, которые не успели сделать это раньше.

Напомним, с 14 марта в Латвии объявлена чрезвычайная ситуация, предусматривающая ряд мероприятий с целью ограничить распространение Covid-19.

С 17 марта отменены международные пассажирские перевозки через аэропорты, порты, на автобусах и железнодорожном транспорте, за исключением пассажирских перевозок государственными самолетами и военным транспортом.

В то же время подданые Латвии и постоянно проживающие здесь иностранцы могут вернуться домой. Иностранцам также разрешено выезжать из Латвии.

Находящимся за границей подданным Латвии до 17 марта нужно самим попытаться найти возможность вернуться домой, но если это не удается - необходимо обязательно зарегистрироваться в Консульском регистре.