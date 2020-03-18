Еще 11. В Латвии число зараженных Covid-19 выросло до 71

За прошедшие сутки проверен 601 человек с подозрением на Covid-19, 11 анализов оказались положительными. Всего проверено 2144 пациентов.

Как известно, в связи с распространением Covid-19 в Латвии до 14 апреля введен режим чрезвычайной ситуации, который предусматривает ряд строгих мер по ограничению распространения вируса.

Со вторника, 17 марта, Латвия закрывает международное пассажирское сообщение.