Еще 11. В Латвии число зараженных Covid-19 выросло до 71

В среду, 18 марта, в Латвии подтверждено еще 11 случаев инфицирования новым видом коронавируса Covid-19. Таким образом, общее число заболевших в Латвии составило 71 человек.
За прошедшие сутки проверен 601 человек с подозрением на Covid-19, 11 анализов оказались положительными. Всего проверено 2144 пациентов.
Как известно, в связи с распространением Covid-19 в Латвии до 14 апреля введен режим чрезвычайной ситуации, который предусматривает ряд строгих мер по ограничению распространения вируса.
Со вторника, 17 марта, Латвия закрывает международное пассажирское сообщение.
Напомним первый случай заболевания Covid-19 в Латвии был зарегистрирован 2 марта. Отметим, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что распространение коронавирусной инфекции Covid-19 в мире "можно охарактеризовать как пандемию".