Пн, 16.03.2020
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airBaltic получила более 1200 заявок на репатриационные рейсы

Самолет airBaltic

ФОТО: airBaltic

Авиакомпания airBaltic на данный момент приняла более 1200 заявок на репатриационные рейсы.

Дополнительно к сегодняшним рейсам в Лондон, Париж, Москву, Дублин, Цюрих, Дюссельдорф и Вену, которые предусмотрены сегодня перед закрытием международного пассажирского сообщения, обсуждается возможность в сотрудничестве с государством организовать репатриационные рейсы для граждан и постоянных жителей Латвии, которые захотят вернуться в страну после 17 марта.

Эти люди должны заполнить заявки на сайте airBaltic. Заявки получает и Министерство иностранных дел.

В субботу на совместном заседании правительства и Совета по кризисному управлению было принято решение о том, что с 17 марта до 14 апреля этого года на время чрезвычайного положения приостанавливаются все международные пассажирские перевозки воздушным, железнодорожным, морским и автобусным транспортом.

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