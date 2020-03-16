Covid-19 пока никто не отменял. Что случилось за день?

Итак, понедельник, 16 марта. Covid-19 пока никто не отменял.
- В Латвии число больных достигло 34. Взято 1147 проб.
- В Литве - 17 случаев. Взято более 600 проб.
- В Эстонии - 205 больных. Взято 1387 проб.
- В России - 93 случая. Страна закроет границы для иностранцев с 18 марта до 1 мая.
- В Италии за сутки + 24 747 случаев. Это на 3,5 тысячи больше, чем днем ранее.
- В Латвии - ЧС в действии. Центр Риги выглядит куда более пустым, чем обычно.
- У нас уже делают анализ в аэропорту и работают над тем, чтобы сдавать его, не выходя из автомобиля.
- Apranga закрыла магазины в Литве. Скорее всего, сделает это в Латвии и Эстонии.
- Но правительство разрабатывает "регламент простоя".
- На польской границе застряли литовцы, эстонцы и латыши. Дело дошло до драки.
- Актриса Ольга Куриленко подтвердила, что больна коронавирусом.