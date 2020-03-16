Пн, 16.03.2020
Главная идея, выдвигаемая экспертами, проста: доступ к интенсивной терапии следует обеспечить больным с более высокими шансами на выздоровление. Так, по их мнению, можно соблюсти принцип "максимального блага для максимального количество людей". СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Covid-19 пока никто не отменял. Что случилось за день?

ФОТО: Mārtinš Otto,TVNET

Итак, понедельник, 16 марта. Covid-19 пока никто не отменял.

  • В Латвии число больных достигло 34. Взято 1147 проб.
  • В Литве - 17 случаев. Взято более 600 проб.
  • В Эстонии - 205 больных. Взято 1387 проб.
  • В России - 93 случая. Страна закроет границы для иностранцев с 18 марта до 1 мая.
  • В Италии за сутки + 24 747 случаев. Это на 3,5 тысячи больше, чем днем ранее.
  • В Латвии - ЧС в действии. Центр Риги выглядит куда более пустым, чем обычно.
  • У нас уже делают анализ в аэропорту и работают над тем, чтобы сдавать его, не выходя из автомобиля.
  • Apranga закрыла магазины в Литве. Скорее всего, сделает это в Латвии и Эстонии.
  • Но правительство разрабатывает "регламент простоя".
  • На польской границе застряли литовцы, эстонцы и латыши. Дело дошло до драки.
  • Актриса Ольга Куриленко подтвердила, что больна коронавирусом.

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