Covid-19: В России - 93 случая, в Москве закрывают школы

Четыре человека уже вылечились, сказала вице-премьер.

Семь человек заболели посредством контакта, добавила она.

"Сейчас 79 человек находятся в стационарах, у 57 из них заболевание проходит в легкой форме без каких-либо симптомов", - пояснила Голикова.

"Только у двух пациентов состояние средней тяжести. Ни одному из них не нужен переход на искусственную вентиляцию легких".

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник сообщил, что в столице до 10 апреля запрещены все массовые уличные мероприятия, а в помещениях запрещены мероприятия с участием более 50 человек.

Кроме того, в Москве с 21 марта по 12 апреля будут закрыты школы, спортивные школы и дополнительные образовательные учреждения.