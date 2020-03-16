Президент Еврокомиссии предлагает на 30 дней ограничить въезд в ЕС

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предлагает ввести 30-дневные ограничения на несущественные поездки в Европейский союз (ЕС), чтобы ограничить распространение коронавируса.
"Чем меньше люди путешествуют, тем лучше мы сможем справиться с вирусом. Поэтому я предлагаю руководителям государств и правительств ввести временные ограничения на маловажные поездки в ЕС", - сказала Ляйен.
Предложение относится ко всем странам ЕС и Шенгенской зоны - в целом это 30 стран. Присоединиться к этим мерам предложено и Великобритании.
Исключения будут относиться к резидентам ЕС, членам семей граждан ЕС и дипломатов.
Также президент Еврокомиссии указала, что следует пускать в ЕС представителей таких профессий, как врачи, медсестры, ученые и эксперты, которые помогают бороться с коронавирусом.
Глава Евросовета Шарль Мишель подчеркнул, что целью запрета является сдерживание распространения болезни.
"Идея заключается в том, чтобы ограничить перемещение людей без необходимости, но гарантировать перемещение товаров, которые нужны", - сказал Мишель.
Согласно данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, по состоянию на понедельник в Европе был зарегистрирован 51 771 случай заболевания новым коронавирусом, в основном в Италии, Испании, Франции и Германии, а умерли от Covid-19 2316 человек, в основном в Италии.