Пн, 16.03.2020
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Президент Еврокомиссии предлагает на 30 дней ограничить въезд в ЕС

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ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предлагает ввести 30-дневные ограничения на несущественные поездки в Европейский союз (ЕС), чтобы ограничить распространение коронавируса.

"Чем меньше люди путешествуют, тем лучше мы сможем справиться с вирусом. Поэтому я предлагаю руководителям государств и правительств ввести временные ограничения на маловажные поездки в ЕС", - сказала Ляйен.

Предложение относится ко всем странам ЕС и Шенгенской зоны - в целом это 30 стран. Присоединиться к этим мерам предложено и Великобритании.

Исключения будут относиться к резидентам ЕС, членам семей граждан ЕС и дипломатов.

Также президент Еврокомиссии указала, что следует пускать в ЕС представителей таких профессий, как врачи, медсестры, ученые и эксперты, которые помогают бороться с коронавирусом.

Глава Евросовета Шарль Мишель подчеркнул, что целью запрета является сдерживание распространения болезни.

"Идея заключается в том, чтобы ограничить перемещение людей без необходимости, но гарантировать перемещение товаров, которые нужны", - сказал Мишель.

Согласно данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, по состоянию на понедельник в Европе был зарегистрирован 51 771 случай заболевания новым коронавирусом, в основном в Италии, Испании, Франции и Германии, а умерли от Covid-19 2316 человек, в основном в Италии.

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