Правительство Эстонии не планирует закрывать Таллинн. Это фейк

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в понедельник, 16 марта, призвал не распространять панику о якобы полном перекрытии дорог, ведущих в столицу республики.
"Речь идет о ложной информации, сознательное распространение которой непозволительно. Появление сознательной паники, особенно в условиях чрезвычайного положения, очень опасно", - передает его слова в понедельник пресс-служба правительства.
"Мое настойчивое пожелание заключается в том, чтобы люди доверяли и распространяли прежде всего информацию и инструкции, идущие по официальным информационным каналам и подтвержденные источниками. Берегите друг друга!", - призвал глава правительства.
Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме сообщил в понедельник СМИ, что в социальных СМИ распространяется ложная информация о том, что правительство планирует закрыть Таллинн и окружающий его Харьюский уезд, где больше всего выявлено носителей коронавируса.
По данным газеты Postimees, слухи появились из-за сооружения на въезде в Таллин со стороны жилого массива Астангу нового светофора, при возведении которого используются бетонные блоки.