Правительство Эстонии не планирует закрывать Таллинн. Это фейк

"Речь идет о ложной информации, сознательное распространение которой непозволительно. Появление сознательной паники, особенно в условиях чрезвычайного положения, очень опасно", - передает его слова в понедельник пресс-служба правительства.

"Мое настойчивое пожелание заключается в том, чтобы люди доверяли и распространяли прежде всего информацию и инструкции, идущие по официальным информационным каналам и подтвержденные источниками. Берегите друг друга!", - призвал глава правительства.

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме сообщил в понедельник СМИ, что в социальных СМИ распространяется ложная информация о том, что правительство планирует закрыть Таллинн и окружающий его Харьюский уезд, где больше всего выявлено носителей коронавируса.