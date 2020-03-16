Видео ⟩ "Я тут с краюшку еду". В Кенгарагсе поймали пьяного водителя без прав

Около трех часов ночи внимание полицейских в Кенгарагсе привлек красный Volvo.
Как рассказывает передача TV3 Degpunktā, странную езду водителя полицейские заметили на улице Маскавас.
"Ехал довольно странно, горели стоп-сигналы и ехал он не по свой полосе, а между полосами, затем вернулся в свою полосу, и эти действия заставили нас заподозрить неладное о состоянии водителя. Подъехав и осмотрев его, было очевидно, что скорее всего он сильно пьян", - пояснил представитель Рижской муниципальной полиции Гунтис Берзиньш.
Как выяснилось, у водителя еще и не было водительских прав.
При этом он настаивал, что "ему до дома всего полкилометра, и он не едет по дороге, а красиво по краюшку".
Полицейских это не убедило. Вызванные на место происшествия сотрудники Госполиции констатировали в выдохе водителя около трех промилле, после чего горе-водитель был передан в руки Дорожной полиции.
За нарушения начато уголовное дело. Водитель предстанет перед судом.