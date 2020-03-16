Видео ⟩ "Я тут с краюшку еду". В Кенгарагсе поймали пьяного водителя без прав

"Ехал довольно странно, горели стоп-сигналы и ехал он не по свой полосе, а между полосами, затем вернулся в свою полосу, и эти действия заставили нас заподозрить неладное о состоянии водителя. Подъехав и осмотрев его, было очевидно, что скорее всего он сильно пьян", - пояснил представитель Рижской муниципальной полиции Гунтис Берзиньш.