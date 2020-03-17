Вт, 17.03.2020
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Ситуация на границе Польши: новая информация от МИДа
Важная информация

ФОТО: AP/Scanpix

Во вторник, примерно в час ночи, началось пересечение польско-немецкой границы - жители стран Балтии возвращаются домой. В разговоре с RUS.TVNET представитель Министерства иностранных дел Янис Бекерис сообщил, что по последней информации очередь на границе растянулась на 30 километров. 

Бекерис рассказал, что границу начали пересекать пассажирские автобусы и микроавтобусы, в которых более семи пассажиров. По его словам, очередь продвигается медленно, а также у КПП по-прежнему напряженная ситуация - уставшие люди конфликтуют

На границе сотрудники польской погранохраны координируют движение - часть машин разворачивают и направляют на паром из немецкого Засниц до литовской Клайпеды, по предварительной регистрации - на данный момент на первый рейс все места зарезервированы. 

Важная информация: 17 марта, латвийцы смогут пересечь территорию Польши на поезде из Франкфурта-на-Одере в Вильнюс. Ранее планировалось, что поезд отойдет в 7 утра, однако, время изменилось - до 10:00 можно на него успеть. 

Еще одна возможность вернуться домой из Германии - в 23:59 на пароме Stena Line, из Травемюнде до Лиепаи. МИД опубликовал информацию о паромах: 

Во вторник сообщается, что в МИД  приглашена посол Польши в Латвии Моника Михалишина, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию на границе Польши и Германии с жителями Латвии. 

"К сожалению, не удалось найти эффективное решение, несмотря на старания", - написал на своей странице в сети Facebook глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич. 

Как сообщалось, ранее была достигнута договоренность с польскими властями о создании специальной автоколонны для жителей стран Балтии, которые могли бы пересечь территорию Польши и добраться до своих стран. Во вторник, 17 марта, в 7 часов утра они должны были начать движение через Польшу. 

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