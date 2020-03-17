Ситуация на границе Польши: новая информация от МИДа

Бекерис рассказал, что границу начали пересекать пассажирские автобусы и микроавтобусы, в которых более семи пассажиров. По его словам, очередь продвигается медленно, а также у КПП по-прежнему напряженная ситуация - уставшие люди конфликтуют.

На границе сотрудники польской погранохраны координируют движение - часть машин разворачивают и направляют на паром из немецкого Засниц до литовской Клайпеды, по предварительной регистрации - на данный момент на первый рейс все места зарезервированы.

Важная информация: 17 марта, латвийцы смогут пересечь территорию Польши на поезде из Франкфурта-на-Одере в Вильнюс. Ранее планировалось, что поезд отойдет в 7 утра, однако, время изменилось - до 10:00 можно на него успеть.

‼️SVARĪGA ZIŅA‼️

Vilciens pasažierus gaidīs līdz plkst. 10.00 (pēc Polijas laika)! https://t.co/66zCpVqrL6 — Ārlietu ministrija (@Arlietas) March 17, 2020

Еще одна возможность вернуться домой из Германии - в 23:59 на пароме Stena Line, из Травемюнде до Лиепаи. МИД опубликовал информацию о паромах:

‼️Informācija 🇱🇻Latvijas valstspiederīgajiem saistībā ar PAPILDU prāmju REISIEM uz Latviju! pic.twitter.com/3QdoBzQ6MP — Ārlietu ministrija (@Arlietas) March 16, 2020

Во вторник сообщается, что в МИД приглашена посол Польши в Латвии Моника Михалишина, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию на границе Польши и Германии с жителями Латвии.

‼️INFORMĀCIJA Latvijas valstspiederīgajiem saistībā ar Polijas robežas šķērsošanu šodien!



Informācija attiecībā uz vieglajām automašīnām sekos! pic.twitter.com/RfMnx91bOH — Ārlietu ministrija (@Arlietas) March 16, 2020

"К сожалению, не удалось найти эффективное решение, несмотря на старания", - написал на своей странице в сети Facebook глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.