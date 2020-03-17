Возвращение в Латвию: первая колонна прошла Литву

Пресс-атташе Службы охраны госграницы Литвы Гедрюс Мишутис сказал, что конвой, в котором было 20 транспортных средств с 71 человеком, пересёк границу около десяти часов утра.

"Польские представители сопроводили конвой до нашей границы в 9.47 через пункт Калварию, в общей сложности 20 транспортных средств, из них в 16 были граждане Литвы, в четырёх - жители Латвии и Эстонии", - сказал Мишутис.

По его словам, в общей сложности в страну уже прибыло 52 гражданина Литвы, а также четыре украинца и один белорус, у которых есть вид на жительство в Литве. Между тем четыре транспортных средств с 14 гражданами Латвии и Эстонии литовская полиция проводила до границы с Латвией, как это предусмотрено в правительственном постановлении о транзитном коридоре.

Паром Romantika спецрейсом доставит из Германии эстонских и латвийских туристов

Эстонский паром Romantika выполнит спецрейс в Германию, чтобы доставить на родину оказавшихся в ловушке на немецко-польской границе туристов из Эстонии и Латвии.

Об этом во вторник на пресс-конференции в Таллинне сообщил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, по словам которого спецрейс будет выполнен в сотрудничестве с судовой компанией Tallink. Судно отправится в порт Зассниц в Северной Германии, чтобы забрать туристов из Эстонии и Латвии, оказавшихся в безвыходном положении на польской границе.

МИД ищет дополнительные варианты

В разговоре с RUS.TVNET представитель Министерства иностранных дел Янис Бекерис сообщил, что по информации на 8 утра вторника, очередь на границе растянулась на 30 километров.

МИД организовал поезд из немецкого Франкфурта-на-Одере до Вильнюса - сначала планировалось, что он отправится в 7 утра, однако, из-за не заполненности время отправления перенесли на 13:00 (по местному времени).

‼️Informācija 🇱🇻Latvijas valstspiederīgajiem saistībā ar pasažieru vilcienu no Frankfurtes pie Oderas uz Viļņu! pic.twitter.com/QGhstDuCvj — Ārlietu ministrija (@Arlietas) March 17, 2020

Бекерис рассказал, что очередь на польско-немецкой границе продвигается медленно, а также у КПП по-прежнему напряженная ситуация - уставшие люди конфликтуют. По информации в Консульском регистре, в Европе в ожидании репатриации находятся 1900 латвийцев, в Азии и Африке - 751, в Северной и Южной Америке - 198. В общей сложности 2849 человек.

Что касается возвращения латвийцев через польско-немецкую границу, то сотрудники польской погранохраны координируют движение - часть машин разворачивают и направляют на паром из немецкого Засниц до литовской Клайпеды, по предварительной регистрации - на данный момент на первый рейс все места зарезервированы. Сообщается, что 18 марта будут дополнительные рейсы.

‼️Informācija 🇱🇻Latvijas valstspiederīgajiem - individuālajiem ceļotājiem ar / bez auto - saistībā ar PAPILDU prāmja REISU uz Latviju 18. marta vakarā! pic.twitter.com/BZydzEnlpy — Ārlietu ministrija (@Arlietas) March 17, 2020

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич в своем Twitter сообщил, что на данный момент ищут возможности организовать дополнительные паромы, а также чартерные авиарейсы.

‼️Informācija 🇱🇻Latvijas valstspiederīgajiem saistībā ar PAPILDU prāmju REISIEM uz Latviju! pic.twitter.com/3QdoBzQ6MP — Ārlietu ministrija (@Arlietas) March 16, 2020

Во вторник сообщается, что в МИД приглашена посол Польши в Латвии Моника Михалишина, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию на границе Польши и Германии с жителями Латвии.

‼️INFORMĀCIJA Latvijas valstspiederīgajiem saistībā ar Polijas robežas šķērsošanu šodien!



Informācija attiecībā uz vieglajām automašīnām sekos! pic.twitter.com/RfMnx91bOH — Ārlietu ministrija (@Arlietas) March 16, 2020

"К сожалению, не удалось найти эффективное решение, несмотря на старания", - написал на своей странице в сети Facebook глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.