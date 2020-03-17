Вт, 17.03.2020
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Возвращение в Латвию: поезд во Франкфурте-на-Одере еще не заполнен, есть места
Добавлены паромные рейсы

ФОТО: AP/Scanpix

Во вторник, примерно в час ночи, началось пересечение польско-немецкой границы - жители стран Балтии возвращаются домой. В разговоре с RUS.TVNET представитель Министерства иностранных дел Янис Бекерис сообщил, что по информации на 8 утра вторника, очередь на границе растянулась на 30 километров. МИД сообщает, что есть возможность вернуться на поезде и пароме. 

Поезд из немецкого Франкфурта-на-Одере до Вильнюса отправится в 13:00. Еще есть свободные места. Ранее отбытие планировалось на 7 утра. 

Бекерис во вторник утром рассказал, что границу начали пересекать пассажирские автобусы и микроавтобусы, в которых более семи пассажиров. По его словам, очередь продвигается медленно, а также у КПП по-прежнему напряженная ситуация - уставшие люди конфликтуют.  По информации в Консульском регистре, в Европе в ожидании репатриации находятся 1900 латвийцев, в Азии и Африке - 751, в Северной и Южной Америке - 198. В общей сложности 2849 человек. 

Что касается возвращения латвийцев через польско-немецкую границу, то сотрудники польской погранохраны координируют движение - часть машин разворачивают и направляют на паром из немецкого Засниц до литовской Клайпеды, по предварительной регистрации - на данный момент на первый рейс все места зарезервированы. Сообщается, что 18 марта будут дополнительные рейсы. 

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич в своем Twitter сообщил, что на данный момент ищут возможности организовать дополнительные паромы, а также чартерные авиарейсы. 

Во вторник сообщается, что в МИД  приглашена посол Польши в Латвии Моника Михалишина, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию на границе Польши и Германии с жителями Латвии. 

"К сожалению, не удалось найти эффективное решение, несмотря на старания", - написал на своей странице в сети Facebook глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич. 

Как сообщалось, ранее была достигнута договоренность с польскими властями о создании специальной автоколонны для жителей стран Балтии, которые могли бы пересечь территорию Польши и добраться до своих стран.

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