Возвращение в Латвию: поезд во Франкфурте-на-Одере еще не заполнен, есть места

Поезд из немецкого Франкфурта-на-Одере до Вильнюса отправится в 13:00. Еще есть свободные места. Ранее отбытие планировалось на 7 утра.

‼️Informācija 🇱🇻Latvijas valstspiederīgajiem saistībā ar pasažieru vilcienu no Frankfurtes pie Oderas uz Viļņu! pic.twitter.com/QGhstDuCvj — Ārlietu ministrija (@Arlietas) March 17, 2020

Бекерис во вторник утром рассказал, что границу начали пересекать пассажирские автобусы и микроавтобусы, в которых более семи пассажиров. По его словам, очередь продвигается медленно, а также у КПП по-прежнему напряженная ситуация - уставшие люди конфликтуют. По информации в Консульском регистре, в Европе в ожидании репатриации находятся 1900 латвийцев, в Азии и Африке - 751, в Северной и Южной Америке - 198. В общей сложности 2849 человек.

Что касается возвращения латвийцев через польско-немецкую границу, то сотрудники польской погранохраны координируют движение - часть машин разворачивают и направляют на паром из немецкого Засниц до литовской Клайпеды, по предварительной регистрации - на данный момент на первый рейс все места зарезервированы. Сообщается, что 18 марта будут дополнительные рейсы.

‼️Informācija 🇱🇻Latvijas valstspiederīgajiem - individuālajiem ceļotājiem ar / bez auto - saistībā ar PAPILDU prāmja REISU uz Latviju 18. marta vakarā! pic.twitter.com/BZydzEnlpy — Ārlietu ministrija (@Arlietas) March 17, 2020

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич в своем Twitter сообщил, что на данный момент ищут возможности организовать дополнительные паромы, а также чартерные авиарейсы.

‼️Informācija 🇱🇻Latvijas valstspiederīgajiem saistībā ar PAPILDU prāmju REISIEM uz Latviju! pic.twitter.com/3QdoBzQ6MP — Ārlietu ministrija (@Arlietas) March 16, 2020

Во вторник сообщается, что в МИД приглашена посол Польши в Латвии Моника Михалишина, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию на границе Польши и Германии с жителями Латвии.

‼️INFORMĀCIJA Latvijas valstspiederīgajiem saistībā ar Polijas robežas šķērsošanu šodien!



Informācija attiecībā uz vieglajām automašīnām sekos! pic.twitter.com/RfMnx91bOH — Ārlietu ministrija (@Arlietas) March 16, 2020

"К сожалению, не удалось найти эффективное решение, несмотря на старания", - написал на своей странице в сети Facebook глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.