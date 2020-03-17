Предприятия подают заявки о коллективных увольнениях из-за Covid-19

Предприятия представляют отрасли перевозок и туризма, общее количество увольняемых не превышает 400 человек.

Симсоне отметила, что в настоящее время, когда в стране объявлено чрезвычайное положение, NVA на месте клиентов не обслуживает, поэтому в агентстве людей, которые будут уволены, ждут после 14 апреля.

Как сообщалось, одним из предприятий, на котором будут увольнения, является авиакомпания airBaltic. По словам ее исполнительного директора Мартина Гаусса, планируется сократить 400 человек или даже больше.

Стоит отметить, что в понедельник после заседания коалиции премьер-министр Кришьянис Кариньш сообщил, что разрабатывается так называемый регламент простоя, с помощью которого государство сможет оказывать финансовую помощь предприятиям, на работу которых существенно повлияла эпидемия.