Covid-19 обнаружен у главы крупнейшей звукозаписывающей компании

У главы крупнейшей звукозаписывающей компании Universal Music Лучиана Грейнджа обнаружили коронавирус. Об этом пишет Variety.
Грейндж сейчас госпитализирован в Лос-Анджелесе. 29 февраля ему исполнилось 60 лет. Примечательно, что на торжественном мероприятии побывали другие руководители крупных компаний: генеральный директор Apple Тим Кук, старший вице-президент Apple Эдди Кью и председатель совета директоров Full Stop Management Ирвинг Азофф.
По последним данным, во всем мире коронавирусом заражены более 169,3 тысячи человек. Число смертей превысило 6,5 тысячи, вылечились более 77,2 тысячи человек. В Латвии 34 человека заражены, объявлен режим чрезвычайной ситуации.