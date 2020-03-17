Covid-19 обнаружен у главы крупнейшей звукозаписывающей компании

Грейндж сейчас госпитализирован в Лос-Анджелесе. 29 февраля ему исполнилось 60 лет. Примечательно, что на торжественном мероприятии побывали другие руководители крупных компаний: генеральный директор Apple Тим Кук, старший вице-президент Apple Эдди Кью и председатель совета директоров Full Stop Management Ирвинг Азофф.