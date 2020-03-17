Вт, 17.03.2020
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Covid-19 обнаружен у главы крупнейшей звукозаписывающей компании

ФОТО: https://www.instagram.com/romadowney/?hl=en

У главы крупнейшей звукозаписывающей компании Universal Music Лучиана Грейнджа обнаружили коронавирус. Об этом пишет Variety.

Грейндж сейчас госпитализирован в Лос-Анджелесе. 29 февраля ему исполнилось 60 лет. Примечательно, что на торжественном мероприятии побывали другие руководители крупных компаний: генеральный директор Apple Тим Кук, старший вице-президент Apple Эдди Кью и председатель совета директоров Full Stop Management Ирвинг Азофф.

По последним данным, во всем мире коронавирусом заражены более 169,3 тысячи человек. Число смертей превысило 6,5 тысячи, вылечились более 77,2 тысячи человек. В Латвии 34 человека заражены, объявлен режим чрезвычайной ситуации. 

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