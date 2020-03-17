Вт, 17.03.2020
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В Латвии среди заболевших Covid-19 - сотрудники системы внутренних дел

Глава МВД Сандис Гиргенс.

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Среди латвийцев, которые заразились Covid-19 - несколько сотрудников подведомственных Министерству внутренних дел (МВД) учреждений. Об этом в интервью Латвийскому радио сообщил глава МВД Сандис Гиргенс. 

Министр рассказал, что на данный момент на карантине находятся четверо сотрудников - однако, он не уточнил, сотрудников каких именно учреждений МВД коснулся новый вид коронавируса Covid-19. По его словам, инфицирование не связано с прямыми обязанностями этих работников, сообщает LETA. 

"Сотрудники сейчас изолированы и находятся на карантине. Надеюсь, из-за этого у нас не будет еще больших проблем. Со своей стороны мы делаем все возможное, чтобы сократить распространение вируса", - сказал глава МВД. 

Напомним, с 14 марта в Латвии объявлена чрезвычайная ситуация, предусматривающая ряд мероприятий с целью ограничить распространение Covid-19.  С 17 марта отменены международные пассажирские перевозки через аэропорты, порты, на автобусах и железнодорожном транспорте, за исключением пассажирских перевозок государственными самолетами и военным транспортом.

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