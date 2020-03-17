В Латвии среди заболевших Covid-19 - сотрудники системы внутренних дел

Министр рассказал, что на данный момент на карантине находятся четверо сотрудников - однако, он не уточнил, сотрудников каких именно учреждений МВД коснулся новый вид коронавируса Covid-19. По его словам, инфицирование не связано с прямыми обязанностями этих работников, сообщает LETA.

"Сотрудники сейчас изолированы и находятся на карантине. Надеюсь, из-за этого у нас не будет еще больших проблем. Со своей стороны мы делаем все возможное, чтобы сократить распространение вируса", - сказал глава МВД.