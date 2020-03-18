Боксёру Тайсону Фьюри грозит 8 лет дисквалификации

Антидопинговое агентство Великобритании (UKAD) начало повторное расследование, связанное с инцидентом 2015 года, когда у Фьюри сдал положительную допинг-пробу на стероид нандролон. Тогда Фьюри объяснил это употреблением в пищу мяса дикого кабана.

Согласно новым данным, Фьюри предложил взятку фермеру Мартину Карефуту в размере 25 000 фунтов (27 500 евро), чтобы тот дал ложные показания при разбирательствах. Промоутер Фьюри, Фрэнк Уоррен, заявил, что слова фермера - клевета.

UKAD, в свою очередь, пока отказалось комментировать ситуацию. Если обвинения подтвердятся, то Фьюри может быть дисквалифицирован на восемь лет.