Боксёру Тайсону Фьюри грозит 8 лет дисквалификации

Британскому боксёру Тайсону Фьюри грозит восьмилетняя дисквалификация на восемь лет, сообщает BBC.
Антидопинговое агентство Великобритании (UKAD) начало повторное расследование, связанное с инцидентом 2015 года, когда у Фьюри сдал положительную допинг-пробу на стероид нандролон. Тогда Фьюри объяснил это употреблением в пищу мяса дикого кабана.
Согласно новым данным, Фьюри предложил взятку фермеру Мартину Карефуту в размере 25 000 фунтов (27 500 евро), чтобы тот дал ложные показания при разбирательствах. Промоутер Фьюри, Фрэнк Уоррен, заявил, что слова фермера - клевета.
UKAD, в свою очередь, пока отказалось комментировать ситуацию. Если обвинения подтвердятся, то Фьюри может быть дисквалифицирован на восемь лет.
31-летний Тайсон Фьюри за свою профессиональную карьеру одержал 30 побед и один бой завершился вничью. В феврале Фьюри победил американского боксёра Деонтея Уайлдера, став обладателем чемпионского пояса WBC в тяжёлом весе.