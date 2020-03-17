Latvijas Pasts меняет время работы и закрывает отделения

С субботы, 21 марта, Latvijas Pasts прекращает работу всех почтовых отделений по субботам и воскресеньям на всей территории страны.

Со вторника, 17 марта, в 15 почтовых отделениях в торговых центрах страны также сокращается время работы.

Почтовое отделение №27, работающее в здании Латвийской академии наук, до 14 апреля будет закрыто. Представители Latvijas Pasts отмечают, что у этого отделения нет функций доставщика, поэтому изменений в доставке посылок клиентам не ожидается. Ближайшим местом для получение других почтовых услуг будет рижское 50-е отделение на Центральном вокзале.

Latvijas Pasts призывает клиентов оценивать необходимость посещения отделений и по-возможности стараться подавать заявки на услуги почты удаленно.

Полный список отделений, которые меняют время своей работы, доступен здесь.

Latvijas Pasts также напоминает, что срок хранения посылок в почтовых отделениях продлен до 60 дней вместо прежних 30 — эта услуга предоставляется бесплатно.

Ограничения введены до дальнейших распоряжений правительства.