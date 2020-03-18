Кораллы, озон и препараты против гриппа из России: как торговцы обманывают общество

Журналисты Re:Check собрали информацию о псевдо-лекарствах и методах, рекламируемых в социальных сетях, на многие из которых указали наши читатели. "С точки зрения традиционной медицины нет абсолютно никаких доказательств этих методов", - сказала инфектолог Рижской Восточной больницы Ангелика Круминя.

"Это не первый случай, когда люди, используя обстоятельства, пытаются "накормить" публику, предложив что-то или прорекламировав", - отмечает Круминя, вспоминая, как "мистические методы, процедуры и исследования" уже ранее появлялись при лечении других заболеваний. Она призывает общественность не покупаться на них ни при каких обстоятельствах.

Коралловый клуб: структурированная вода, коровье молозиво и кора муравьиного дерева

"Во вторник получила сообщение от своей клиентки Агнии и была до глубины души признательна тому, что человек доверился мне и нутрициологии, натуральным средствам от Coral Club", - так пишет в Facebook одна из распространительниц продукции Кораллового клуба Санита Пунцуле. Ее история вкратце: у девушки Агнии был контакт с человеком, инфицированным коронавирусом. После проверки она получила "негативный ответ". Это потому, что девушка регулярно употребляла коллоидное серебро и щелочную воду Coral Mine. Пунцуле, согласно общедоступной информации, является "опытным нутрициологом", экспертом по ароматерапии и активным дистрибьютором продуктов Coral Club.

Пунцуле в разговоре с Re:Check подчеркнула, что речь здесь идет не о лечении, а о повышении иммунитета. На вопрос о том, где можно ознакомиться с доказательствами соответствующего воздействия этих продуктов, она посоветовала поискать их в описаниях. Ответственные учреждения США поясняют, что свойства, приписываемые коллоидному серебру, не доказаны и его использование в обстоятельствах Covid-19 было опровергнуто другими СМИ.

Передача Re:Baltica Starp citu ранее сообщала, что члены Кораллового клуба продают пищевые добавки и распространяют лженаучные глупости об их эффекте, например, утверждая, что многие заболевания вызваны накопившимися в организме паразитами и глистами. Нутрициология также не является официально признанной наукой. После передачи Рижский университет Страдиня также признал, что, будучи высшим учебным заведением, он больше не будет предлагать внеклассные курсы по нутрициологии.

Одна из распространительниц продукции Кораллового клуба Санита Пунцуле рассказывает о чудесном эффекте коллоидного серебра на примере одной из своих клиенток - Агнии. В социальной сети Facebook она делится видео якобы своего учителя из России Ольги Бутаковой. В нем рассказывается, что серебряной водой можно умывать все - глаза, руки, лицо, различные поверхности, защищаясь как от Covid-19, так и от других вирусов. Еще одна распространительница продукции Coral Club Кристине Вилюма перечисляет ряд других профилактических продуктов и способы их приобретения. ФОТО: скриншот видео

Гомеопат Вецвагаре: гомеопатия при лечении Covid-19

Президент Латвийской ассоциации гомеопатов Ингуна Вецвагаре в Facebook обращается ко всем жителям Латвии и рекомендует принимать гомеопатическое средство Arsenicum ALB 200 - как для профилактики, так и во время болезни. Она пишет, что во время эпидемий гомеопатия зарекомендовала себя как профилактическая мера, а также в качестве средства для лечения острых заболеваний, и Covid-19 не является исключением.

"Это, конечно, ложная информация. Это не лекарство", - говорит о написанном Вецвагаре главный инфектолог страны Уга Думпис в передаче канала LTV Rīta Panorāmā. Он назвал это очень серьезной дезинформацией, на которую должны реагировать соответствующие службы.

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