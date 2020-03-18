Кораллы, озон и препараты против гриппа из России: как торговцы обманывают общество

Гомеоптия, озонотерапия, коллоидное серебро и коралловая вода - эти и другие "чудо"-средства распространители рекламируют в социальных сетях как способ защиты от нового вируса Covid-19. Все, что они говорят, не имеет доказательств - в настоящее время нет научно доказанных средств профилактики или лечения Covid-19.
Журналисты Re:Check собрали информацию о псевдо-лекарствах и методах, рекламируемых в социальных сетях, на многие из которых указали наши читатели. "С точки зрения традиционной медицины нет абсолютно никаких доказательств этих методов", - сказала инфектолог Рижской Восточной больницы Ангелика Круминя.
"Это не первый случай, когда люди, используя обстоятельства, пытаются "накормить" публику, предложив что-то или прорекламировав", - отмечает Круминя, вспоминая, как "мистические методы, процедуры и исследования" уже ранее появлялись при лечении других заболеваний. Она призывает общественность не покупаться на них ни при каких обстоятельствах.
Коралловый клуб: структурированная вода, коровье молозиво и кора муравьиного дерева
"Во вторник получила сообщение от своей клиентки Агнии и была до глубины души признательна тому, что человек доверился мне и нутрициологии, натуральным средствам от Coral Club", - так пишет в Facebook одна из распространительниц продукции Кораллового клуба Санита Пунцуле. Ее история вкратце: у девушки Агнии был контакт с человеком, инфицированным коронавирусом. После проверки она получила "негативный ответ". Это потому, что девушка регулярно употребляла коллоидное серебро и щелочную воду Coral Mine. Пунцуле, согласно общедоступной информации, является "опытным нутрициологом", экспертом по ароматерапии и активным дистрибьютором продуктов Coral Club.
Пунцуле в разговоре с Re:Check подчеркнула, что речь здесь идет не о лечении, а о повышении иммунитета. На вопрос о том, где можно ознакомиться с доказательствами соответствующего воздействия этих продуктов, она посоветовала поискать их в описаниях. Ответственные учреждения США поясняют, что свойства, приписываемые коллоидному серебру, не доказаны и его использование в обстоятельствах Covid-19 было опровергнуто другими СМИ.
Передача Re:Baltica Starp citu ранее сообщала, что члены Кораллового клуба продают пищевые добавки и распространяют лженаучные глупости об их эффекте, например, утверждая, что многие заболевания вызваны накопившимися в организме паразитами и глистами. Нутрициология также не является официально признанной наукой. После передачи Рижский университет Страдиня также признал, что, будучи высшим учебным заведением, он больше не будет предлагать внеклассные курсы по нутрициологии.
Гомеопат Вецвагаре: гомеопатия при лечении Covid-19
Президент Латвийской ассоциации гомеопатов Ингуна Вецвагаре в Facebook обращается ко всем жителям Латвии и рекомендует принимать гомеопатическое средство Arsenicum ALB 200 - как для профилактики, так и во время болезни. Она пишет, что во время эпидемий гомеопатия зарекомендовала себя как профилактическая мера, а также в качестве средства для лечения острых заболеваний, и Covid-19 не является исключением.
"Это, конечно, ложная информация. Это не лекарство", - говорит о написанном Вецвагаре главный инфектолог страны Уга Думпис в передаче канала LTV Rīta Panorāmā. Он назвал это очень серьезной дезинформацией, на которую должны реагировать соответствующие службы.
Упомянутое Вецвагаре средство похоже на другие гомеопатические продукты, которые в борьбе с Covid-19 рекомендует Министерство аюрведы, йоги и гомеопатии Индии. Индийские средства массовой информации считают эту рекомендацию научно необоснованной.
Журналисты Re:Check созвонились с Вецвагаре, однако никаких пояснений о доказательствах не получили. Она сказала, что будет говорить только во время очного интервью и попросит возможность корректировать сказанное перед публикацией.
Продавцы Rigvir рекомендуют озонотерапию
Клиника Amber life, чье имя связано с сомнительным противоопухолевым препаратом Rigvir, рекомендует озонотерапию. Клиника опубликовала пост о том, что озонотерапия является эффективным методом при восстановлении, но онколог клиники Линда Брокане еще более прямолинейна - озон лечит.
Сама клиника предоставляет эту услугу и на своей странице заявляет, что озонотерапия является высокоэффективным немедикаментозным методом лечения - медицинский озон, попадая в клетки, мобилизует организм для уничтожения больных бактерий и вирусов. В интернете есть множество противоречивых отзывов; Википедия называет озонотерапию псевдонаучным методом.
Специалист отдела маркетинга клиники Иева, которая отказалась называть свою фамилию, Re:Check указала, что озонотерапия оказывает противовирусное действие, что подтверждается исследованием, опубликованном на их сайте. На вопрос, как этот метод может лечить новый коронавирус, она ответила, что не является врачом. Доктор Брокане на вопросы, отправленные ей на электронную почту, не ответила.
Российский препарат против гриппа Arbidol
Один читатель Re:Check прислал информацию, что на странице Facebook продают производимый в России медикамент Arbidol – 100 евро за одну пачку. Объявление сопровождается текстом: "Для профилактики коронавируса, очень помог медикам". Re:Check связались с продавцом Кетой Озоле и спросили, есть ли какие-либо доказательства обещанной эффективности препарата. Озола указала на какой-то новостной портал Таиланда. Там было сказано, что информация об эффективности Arbidol родом из Китая. Автора добавляют, что нельзя гарантировать, что китайское исследование прошло все научные процедуры и необходимые эксперименты.
Arbidol - это лекарство от гриппа, используемое в России и Китае. Это один из многих препаратов, которые тестируются на эффективность по отношению к Covid-19, но пока нет никаких доказательств эффекта.
Британский журнал New Statesman пишет, что препарат был незаконно распространен на eBay Великобритании, но удален после статьи. Автор обнаружил, что в России цена одного пакетика составляет 1,5 фунта.
Инспекция здравоохранения неоднократно предостерегала от покупки лекарств в интернете - это небезопасно, и только лицензированные торговцы могут продавать лекарства. Продавец Arbidol Озола в переписке с Re:Check в Facebook ответила вопросом - а есть варианты лучше? "Здесь предлагается средство защиты", - написала Озола, упрекая журналиста Re:Check в пропаганде идей либерализма, оплаченных Соросом.