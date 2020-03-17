Из аэропорта в магазин: банк сообщает о латвийцах, которые не соблюдают меры предосторожности

"К сожалению, сегодня мы видим, что только что прибывшие люди из аэропорта напрямую отправляются в TK Spice вместо того, чтобы сразу ехать домой. Просим сейчас особенно ответственно отнестись к своему здоровью и здоровью своих близких!" - сказано в сообщении банка.