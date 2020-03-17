Из аэропорта в магазин: банк сообщает о латвийцах, которые не соблюдают меры предосторожности

Банк SEB распространил в социальных сетях сообщение, согласно которому констатирован ряд случаев, когда вернувшиеся из-за границы латвийцы прямиком направились в магазин, а не домой.
"К сожалению, сегодня мы видим, что только что прибывшие люди из аэропорта напрямую отправляются в TK Spice вместо того, чтобы сразу ехать домой. Просим сейчас особенно ответственно отнестись к своему здоровью и здоровью своих близких!" - сказано в сообщении банка.
SEB настоятельно призывает клиентов не посещать филиал банка лично, отмечая, что все основные финансовые услуги доступны в цифровой форме, а сделки можно совершать с помощью мобильного приложения и интернет-банка. Для коммуникации с банком рекомендуется использовать возможности видеоконсультаций, а также интернет-банк, социальные сети, электронную почту, звонки или виртуального помощника на домашней странице.