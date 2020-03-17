Вт, 17.03.2020
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  • Из аэропорта в магазин: банк сообщает о латвийцах, которые не соблюдают меры предосторожности

Из аэропорта в магазин: банк сообщает о латвийцах, которые не соблюдают меры предосторожности

Пассажиры аэропорта Rīga. Иллюстрация

ФОТО: Evija Trifanova / LETA

Банк SEB распространил в социальных сетях сообщение, согласно которому  констатирован ряд случаев, когда вернувшиеся из-за границы латвийцы прямиком направились в магазин, а не домой.

"К сожалению, сегодня мы видим, что только что прибывшие люди из аэропорта напрямую отправляются в TK Spice вместо того, чтобы сразу ехать домой. Просим сейчас особенно ответственно отнестись к своему здоровью и здоровью своих близких!" - сказано в сообщении банка. 

SEB настоятельно призывает клиентов не посещать филиал банка лично, отмечая, что все основные финансовые услуги доступны в цифровой форме, а сделки можно совершать с помощью мобильного приложения и интернет-банка.  Для коммуникации с банком рекомендуется использовать возможности видеоконсультаций, а также интернет-банк, социальные сети, электронную почту, звонки или виртуального помощника на домашней странице.

 

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