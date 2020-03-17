Аэропорт "Рига" 17 марта: проверки и редкие рейсы

Также продолжаются внутренние рейсы Рига-Лиепая авиакомпании airBaltic. В сотрудничестве со Службой неотложной медицинской помощи (NMPD) люди, которые вернулись в Латвию репатриационными рейсами, смогут пройти проверку на Covid-19. Также пассажирам расскажут о необходимости 14-дневного карантина. ​Пройти мимо проверок на Covid-19 в Рижском аэропорту невозможно.

Как отмечает NMPD, сделано все, чтобы жители, возвращающиеся в Латвию с характерными для вируса симптомами, смогли провериться на месте.

Стоит добавить, что министр сообщения Талис Линкайтс дал добро на вылет самолета "Аэрофлота" в Москву, во вторник, в 13:05. Также в аэропорту разрешено приземлиться самолету airBaltic, который в 13:20 вылетит с Тенерифе (Испания). Это рейс, на котором возвращаются латвийцы. Стоит отметить, что в понедельник, 16 марта, авиакомпания airBaltic приняла более 1200 заявок на репатриационные рейсы.