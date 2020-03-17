Инфекционист: эпидемия Covid-19 неизбежна

По его словам, длительный инкубационный период болезни и ее вялое протекание означают, что эффективность введенных в Латвии мер безопасности можно будет оценить только спустя некоторое время. О распространении болезни можно будет судить не ранее чем через семь дней, о масштабах госпитализации - через 15 дней, смертности - через 25 дней.

"Нужно понять, что эпидемия неизбежна, но мы стараемся затормозить и прекратить одновременное заболевание людей", - сказал Думпис, добавив, что в случае эскалации ситуации главным будет защита и изоляция пожилых людей и страдающих хроническими заболеваниями. Сложнее всего это будет сделать в больших городах, признал он.