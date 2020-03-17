Секретный доклад британского правительства: эпидемия Covid-19 может затянуться

В Великобритании эпидемия нового вида коронавируса может продолжаться как минимум до весны 2021 года. В результате могут быть госпитализированы примерно 7,9 млн человек (15% населения). Об этом сказано в секретном докладе правительства Великобритании, который попал в распоряжение издания The Guardian.
В подготовленном докладе прогнозируется, что новым вирусом могут заразиться порядка 80% населения страны. Также отмечается, что это самый худший прогноз, и выражается надежда, что реальная ситуация будет куда более оптимистичной.
В докладе указано, что если уровень смертности от Covid-19 составляет 1%, это значит, что новый вид коронавируса может унести 531 000 человеческих жизней.
Эксперты указывают, что уровень смертности может быть ближе к 0,6%, что может составить 318 000 смертей.
Британские эксперты прогнозируют, что пик заболеваемости может прийтись на это лето, после чего пойдет на спад. Однако невозможно исключить, что в августе или осенью вирус снова начнет распространяться.
Стоит добавить, что во вторник, 17 марта, в Латвии выявлено 15 новых случаев заболевания Covid-19, всего - 49. По прогнозам главного инфекциониста Министерства здравоохранения Уги Думписа, в ближайшее время количество заболевших возрастет и эпидемия неизбежна. О распространении болезни можно будет судить не ранее чем через семь дней, о масштабах госпитализации - через 15 дней, смертности - через 25 дней, сказал он.