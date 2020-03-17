Секретный доклад британского правительства: эпидемия Covid-19 может затянуться

В подготовленном докладе прогнозируется, что новым вирусом могут заразиться порядка 80% населения страны. Также отмечается, что это самый худший прогноз, и выражается надежда, что реальная ситуация будет куда более оптимистичной.

В докладе указано, что если уровень смертности от Covid-19 составляет 1%, это значит, что новый вид коронавируса может унести 531 000 человеческих жизней.

Эксперты указывают, что уровень смертности может быть ближе к 0,6%, что может составить 318 000 смертей.

Британские эксперты прогнозируют, что пик заболеваемости может прийтись на это лето, после чего пойдет на спад. Однако невозможно исключить, что в августе или осенью вирус снова начнет распространяться.