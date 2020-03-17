Литовские пограничники не пустили в страну несколько сотен человек

После закрытия литовской границы в понедельник из-за карантина из страны до утра вторника не был разрешён выезд 107 лицам, въезд - 341 лицу.
Как сообщил представитель Службы охраны госграницы Литвы Гедрюс Мишутис, больше всего лиц не смогли попасть в Литву через находящийся на границе с Белоруссией погранпереход Мядининкай - 108 белорусов и 24 украинца, а также через погранпереход с Латвией в Салочяй - 73 человека, в том числе 69 жителей Латвии.
На КПП Салочяй 49 литовцев также не выпустили в Латвию.
По словам представителя пограничников, несмотря на то, что люди напряжены и недовольны, конфликтов пока не возникало.
Отметим, что на границе Германии и Польши собралось много жителей стран Балтии, которые пытаются вернуться домой. На границе огромная очередь. Домой можно попасть и на пароме.
В консульском регистре на данный момент зарегистрировано около 1900 латвийцев, которые ждут в Европе репатриации в Латвию. В Азии и Африке репатриации ждет 751 латвиец, в Северной и Южной Америке - 198. Таким образом, в целом в репатриации нуждаются 2849 жителей Латвии, сообщил в социальных сетях министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.
Министр отметил, что в настоящее время ведется поиск дополнительных возможностей доставить на родину паромами и чартерными рейсами латвийцев, застрявших на границе Германии и Польши.
В понедельник с целью приостановить распространение коронавируса во всей Литве на две недели введён карантин, во время которого в страну запрещён въезд иностранцев, за исключением лиц, обеспечивающих доставку необходимых товаров, членов команд и экипажей, членов семей граждан Литвы, у которых есть вид на жительство и право на работу в Литве, представителей военных миссий НАТО.
Также запрещено гражданам Литвы покидать страну, за исключением случаев, когда они живут или работают за рубежом.