Вт, 17.03.2020
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Правительство поддерживает перенос выборов в Рижскую думу на июнь
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Зал заседаний Рижской думы

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Во вторник, 17 марта, Кабинет министров поддержал предложение Министерства по делам регионального развития и окружающей среды (VARAM) о переносе внеочередных выборов в Рижскую думу на 6 июня этого года. 

С учетом чрезвычайной ситуации в стране и запрета на массовые мероприятия, для обеспечения здоровья общества и сокращения рисков распространения Covid-19, выборы в Рижскую думу VARAM предлагает перенести с 25 апреля на 6 июня. 

Согласно утвержденному Сеймом закону о роспуске Рижской думы, внеочередные выборы в столичное самоуправление должны состояться в первую субботу через два месяца после вступления закона в силу. В соответствии с решением Центральной избирательной комиссии (ЦИК) внеочередные выборы в Рижскую думу были назначены на 25 апреля этого года. Однако суд первой инстанции принял решение о том, что эта дата была выбрана ошибочно и выборы должны состояться на неделю позже - 2 мая.

Однако из-за распространения Covid-19, принимая во внимание объявленное в стране чрезвычайное положение и запрет на проведение публичных мероприятий, в целях защиты здоровья общества и снижения рисков VARAM предложило перенести выборы на начало июня.

Подготовленный VARAM законопроект предусматривает перенос даты внеочередных выборов в Рижскую думу на 6 июня 2020 года, при этом ЦИК должна будет объявить о них 14 апреля этого года. В таком случае списки кандидатов необходимо будет подать в период между 46-м и 40-м днем до выборов.

Эти поправки необходимы для того, чтобы дать больше времени для проверки информации о кандидатах в регистре наказаний информационного центра Министерства внутренних дел и в регистрах Центра документации последствий тоталитаризма.

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