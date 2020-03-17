Правительство поддерживает перенос выборов в Рижскую думу на июнь

С учетом чрезвычайной ситуации в стране и запрета на массовые мероприятия, для обеспечения здоровья общества и сокращения рисков распространения Covid-19, выборы в Рижскую думу VARAM предлагает перенести с 25 апреля на 6 июня.

Согласно утвержденному Сеймом закону о роспуске Рижской думы, внеочередные выборы в столичное самоуправление должны состояться в первую субботу через два месяца после вступления закона в силу. В соответствии с решением Центральной избирательной комиссии (ЦИК) внеочередные выборы в Рижскую думу были назначены на 25 апреля этого года. Однако суд первой инстанции принял решение о том, что эта дата была выбрана ошибочно и выборы должны состояться на неделю позже - 2 мая.

Однако из-за распространения Covid-19, принимая во внимание объявленное в стране чрезвычайное положение и запрет на проведение публичных мероприятий, в целях защиты здоровья общества и снижения рисков VARAM предложило перенести выборы на начало июня.

Подготовленный VARAM законопроект предусматривает перенос даты внеочередных выборов в Рижскую думу на 6 июня 2020 года, при этом ЦИК должна будет объявить о них 14 апреля этого года. В таком случае списки кандидатов необходимо будет подать в период между 46-м и 40-м днем до выборов.