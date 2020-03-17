Covid-19: в Эстонии 225 заболевших, в Литве - 18

Эстония

Численность жителей Эстонии, у которых по состоянию на утро вторника выявлен коронавирус, достигло 225. За минувшие сутки добавилось 20 новых выявленных случаев инфицирования, сообщает пресс-служба департамента здоровья Эстонии. В период с 31 января этого года в Эстонии сделано 1625 тестов на вирус Covid-19.

У большинства пациентов с коронавирусом отмечаются легкие симптомы.

Количественно больше всего инфицированных коронавирусом в Харьюском уезде и на острове Сааремаа.

Литва

В ночь на вторник в Литве установлен ещё один случай коронавирусной инфекции, сообщает Минздрав Литвы.

Инфекция выявлена у человека, вернувшегося из Южно-Африканской Республики, он находится в Паневежской больнице, начато эпидемиологическое обследование. Сейчас в Литве подтверждено 18 случаев Covid-19, все они завозные. Первая пациентка уже выздоровела и выписана домой.