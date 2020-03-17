Вт, 17.03.2020
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На время режима ЧС сокращены региональные автобусные рейсы

Люди на Рижском автовокзале.

ФОТО: Paula Äurkste / LETA

Из-за объявленного в стране чрезвычайного положения за последние дни в автобусах региональных маршрутов значительно сократилось количество пассажиров, поэтому с четверга, 19 марта, на время чрезвычайного положения число рейсов региональных автобусов будет уменьшено, сообщили агентству LETA в Автотранспортной дирекции.

Решение об отмене конкретных автобусных рейсов было принято на основе данных о количестве пассажиров, предоставленных перевозчиками. На некоторых автобусных маршрутах количество рейсов будет сокращено вдвое.

Решение о сокращении количества железнодорожных рейсов еще не принято, поскольку актуальные данные о количестве пассажиров, использующих услуги железнодорожного транспорта после объявления чрезвычайного положения, еще анализируются.

Актуальное расписание рейсов будет доступно на сайте www.atd.lv в разделе "Расписание движения" или на сайте www.1188.lv. В случае возникновения вопросов Автотранспортная дирекция призывает пассажиров обращаться к перевозчикам.

Кроме того, дирекция рекомендует пассажирам по возможности покупать билеты в интернете, на автобусной станции или в автобусе, расплачиваясь банковской картой, а не наличными.

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