На время режима ЧС сокращены региональные автобусные рейсы

Решение об отмене конкретных автобусных рейсов было принято на основе данных о количестве пассажиров, предоставленных перевозчиками. На некоторых автобусных маршрутах количество рейсов будет сокращено вдвое.

No 19.marta uz ārkārtējās situācijas laiku tiks samazināts autobusu reisu skaits. Vilciena reisu skaita izmaiņas šobrīd vēl tiek vērtētas; pagaidām tās netiek plānotas.



Aicinām pirms brauciena pārbaudīt aktuālo kustības sarakstu!



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Решение о сокращении количества железнодорожных рейсов еще не принято, поскольку актуальные данные о количестве пассажиров, использующих услуги железнодорожного транспорта после объявления чрезвычайного положения, еще анализируются.

Актуальное расписание рейсов будет доступно на сайте www.atd.lv в разделе "Расписание движения" или на сайте www.1188.lv. В случае возникновения вопросов Автотранспортная дирекция призывает пассажиров обращаться к перевозчикам.