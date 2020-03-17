На время режима ЧС сокращены региональные автобусные рейсы

Из-за объявленного в стране чрезвычайного положения за последние дни в автобусах региональных маршрутов значительно сократилось количество пассажиров, поэтому с четверга, 19 марта, на время чрезвычайного положения число рейсов региональных автобусов будет уменьшено, сообщили агентству LETA в Автотранспортной дирекции.
Решение об отмене конкретных автобусных рейсов было принято на основе данных о количестве пассажиров, предоставленных перевозчиками. На некоторых автобусных маршрутах количество рейсов будет сокращено вдвое.
No 19.marta uz ārkārtējās situācijas laiku tiks samazināts autobusu reisu skaits. Vilciena reisu skaita izmaiņas šobrīd vēl tiek vērtētas; pagaidām tās netiek plānotas.— ATD (@ATD_LV) March 17, 2020
Aicinām pirms brauciena pārbaudīt aktuālo kustības sarakstu!
Vairāk: https://t.co/kTTd3cKzLc pic.twitter.com/kLsR23B5nO
Решение о сокращении количества железнодорожных рейсов еще не принято, поскольку актуальные данные о количестве пассажиров, использующих услуги железнодорожного транспорта после объявления чрезвычайного положения, еще анализируются.
Актуальное расписание рейсов будет доступно на сайте www.atd.lv в разделе "Расписание движения" или на сайте www.1188.lv. В случае возникновения вопросов Автотранспортная дирекция призывает пассажиров обращаться к перевозчикам.
Кроме того, дирекция рекомендует пассажирам по возможности покупать билеты в интернете, на автобусной станции или в автобусе, расплачиваясь банковской картой, а не наличными.