Эстония: оставшимся без работы людям государство компенсирует большую часть их зарплат

Этим утром совет Кассы по безработице обсудил, как помочь предпринимателям и их работникам, которые получили самый тяжелый удар в связи с кризисом, вызванным распространением коронавируса. Фирмы с нетерпением ждут мер по смягчению последствий.

Утром во вторник было принято решение, что государство компенсирует людям, попавшим под сокращение, карантин или оставшимся без зарплаты по иным экономическим причинам, не менее 70 процентов от их зарплаты. Поначалу деньги будут выплачивать два-три месяца. Если понадобится, пособие можно будет продлить, пообещал Кийк.

По словам министра, работодатели, если они способны, могли бы оплатить людям оставшиеся 30%. Или найти для работников работу с частичной занятостью. "Это было бы для людей дополнительным бонусом, который означает, что он не потеряют свой доход", - сказал Кийк.