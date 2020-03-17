Вт, 17.03.2020
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Эстония: оставшимся без работы людям государство компенсирует большую часть их зарплат

Сокращенные работники не останутся без гроша в кармане

ФОТО: Mihkel Maripuu

Министр социальных дел Эстонии Танель Кийк на пресс-конференции во вторник, 17 марта, пообещал, что Касса по безработице компенсирует людям, оставшимся без работы, не менее 70 процентов от зарплаты, пишет Rus.Postimees

Этим утром совет Кассы по безработице обсудил, как помочь предпринимателям и их работникам, которые получили самый тяжелый удар в связи с кризисом, вызванным распространением коронавируса. Фирмы с нетерпением ждут мер по смягчению последствий.

Утром во вторник было принято решение, что государство компенсирует людям, попавшим под сокращение, карантин или оставшимся без зарплаты по иным экономическим причинам, не менее 70 процентов от их зарплаты. Поначалу деньги будут выплачивать два-три месяца. Если понадобится, пособие можно будет продлить, пообещал Кийк.

По словам министра, работодатели, если они способны, могли бы оплатить людям оставшиеся 30%. Или найти для работников работу с частичной занятостью. "Это было бы для людей дополнительным бонусом, который означает, что он не потеряют свой доход", - сказал Кийк.

Этим вечером совет Кассы по безработице обсудит технические детали данного решения. У Кассы по безработице почти миллиард евро резерва, который можно использовать.

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