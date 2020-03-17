Главное: медики сообщили о ситуации с Covid-19 17 марта

В 15:00 начался пресс-брифинг Центра профилактики и контроля заболеваний и Службы неотложной медицинской помощи об актуальном в связи с распространением Covid-19. За час до пресс-конференции появилась информация, что в Латвии уже 60 заболевших, среди них - один ребенок. Мы следили за пресс-брифингом, теперь обобщим главное.