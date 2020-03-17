Главное: медики сообщили о ситуации с Covid-19 17 марта

В 15:00 начался пресс-брифинг Центра профилактики и контроля заболеваний и Службы неотложной медицинской помощи об актуальном в связи с распространением Covid-19. За час до пресс-конференции появилась информация, что в Латвии уже 60 заболевших, среди них - один ребенок. Мы следили за пресс-брифингом, теперь обобщим главное.
- В Латвии 60 заболевших Covid-19, среди них ребенок, который посещал детский сад "Саймите" в Пиньки. В день, когда у него появились симптомы, в садик он не пошел. Родители и сам ребенок были за границей. Садик закрыт, все предупреждены. Сообщается, что ребенок болеет уже неделю.
- На данный момент в Латвии нет пациентов с Covid-19, которые переносят болезнь в тяжелой форме.
- Служба неотложной медицинской помощи просит не звонить "при первом чихе". В первую очередь надо связаться с семейным врачом. У "скорой", кроме коронавируса, еще есть вызовы на инфаркты, автоаварии, травмы и другие угрожающие жизни случаи. Звонить в 113 можно, если два дня есть симптомы коронавируса.
- Проверки проводят в аэропорту - так нашли четырех человек с Covid-19. Планируют проверять и тех, кто возвращается в Латвию на паромах.
- Ранее заболевшие в основном вылечились и чувствуют себя хорошо, но должны сделать контрольный тест, который нужно организовать через семейного врача.