Негде провести карантин? Приходите в рижскую гостиницу по цене, которую сами назовете

mēs esam atvēruši durvis klientiem, kas vēlas pašizolēties par cenu, ko viņi paši nosauks. Manējie instruēti, kas jādar, bet - ja baidīsies, es pati visu izdarīšu. Dzīvoju tur tagad uz vietas — Linda Mūrniece (@murniecelinda) March 16, 2020

"Мы открыли двери для клиентов, которые желают самоизолироваться по цене, которую они сами назовут", - написала экс-министр, добавив, что среди персонала Roma был проведён инструктаж того, что надо делать.

"Но, если боитесь, я все сделаю сама. Живу теперь там на месте", - закончила Мурницеце.

Как ранее сообщалось, Линда Мурниеце объявила о временном закрытии своего отеля Romа.

Мурниеце на своей Twitter-странице сделала заявление о временном закрытии гостиницы Roma.

"Независимо от того, как мы пытаемся оптимизировать наши расходы, мы временно закрыли отель... Не знаю, что будет дальше. С нами, со мной и моими сотрудниками", - написала она, добавив хештег #esamkopā.

Перед этим объявлением Мурниеце призналась, что сделала трудный выбор при попытке оптимизировать расходы компании. Между вариантами "уволить людей" или "не платить за электричество" она выбрала последнее.

"Подождем, когда отключат. Будет романтично - при свечах", - отметила она.

В комментариях бизнес-леди объяснила, что март для туризма - это всегда экономическая яма, но коронавирус сделает ее еще более глубокой.

Линда Мурниеце призналась, что в это время отель обычно был переполнен.