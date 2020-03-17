LDz просит у государства 40,8 млн евро

Она пояснила, что 2019 год был для латвийской транспортной и транзитной отрасли сложным как на глобальном, так и на региональном уровне, так как по внешним причинам существенно уменьшились грузоперевозки. Эта ситуация существенно повлияла на всю транспортную отрасль Латвии, но сильнее всего коснулась грузоперевозчиков.

В первые два с половиной месяца тенденции грузоперевозок свидетельствуют о том, что ситуация не улучшится или даже ухудшится.

Поэтому, несмотря на уже принятые меры оптимизации, LDz в 2020 году не сумеет обеспечить финансовый баланс, так как поступления железной дороги уменьшились в такой мере, что уже не покрывают затрат.

Во вторник LDz информировало Министерство сообщения о необходимом предприятию государственном финансировании, а также о значительном риске того, что проекты LDz с использованием средств ЕС - электрификация железной дороги и развитие Даугавпилсского парка и подъездных путей к нему - могут быть не реализованы.