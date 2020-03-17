Вт, 17.03.2020
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Чемпионат Европы по футболу перенесли на год; КХЛ приостанавливает розыгрыш Кубка Гагарина

ФОТО: AFP/SCANPIX

​УЕФА решил перенести чемпионат Европы по футболу на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля, пишет "Медуза".

Кроме того, ожидается, что 17 марта УЕФА примет решение и о переносе Лиги чемпионов, Лиги Европы и национальных чемпионатов этого сезона.

Чемпионат Европы по футболу должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года. Планировалось, что игры пройдут в 12 городах Европы, среди которых и Санкт-Петербург.

КХЛ приостанавливает плеф-офф

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) решила до 10 апреля приостановить розыгрыш Кубка Гагарина.

Если после 10 апреля меры по ограничению распространения Covid-19 будут уменьшены или сняты, КХЛ будет готова завершить розыгрыш плей-офф.

В свою очередь, если режим повышенной готовности, как и ограничения на посещение матчей, будут продлены, то лига выступит с дополнителным сообщением.

Напомним, ранее от участия в розыгрыше Кубка Гагарина отказались хельсинский "Йокерит" и астанинский "Барыс".

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