Чемпионат Европы по футболу перенесли на год; КХЛ приостанавливает розыгрыш Кубка Гагарина

Кроме того, ожидается, что 17 марта УЕФА примет решение и о переносе Лиги чемпионов, Лиги Европы и национальных чемпионатов этого сезона.

Чемпионат Европы по футболу должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года. Планировалось, что игры пройдут в 12 городах Европы, среди которых и Санкт-Петербург.

КХЛ приостанавливает плеф-офф

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) решила до 10 апреля приостановить розыгрыш Кубка Гагарина.

Если после 10 апреля меры по ограничению распространения Covid-19 будут уменьшены или сняты, КХЛ будет готова завершить розыгрыш плей-офф.

В свою очередь, если режим повышенной готовности, как и ограничения на посещение матчей, будут продлены, то лига выступит с дополнителным сообщением.