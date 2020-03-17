На латвийско-эстонской границе образовалась 10-километровая очередь грузовиков

"Картина ужасная, машин очень много. Отдельные легковушки, в большинстве - фуры. Нам сказали, что очередь достигает аж Салацгривы, или до 10 километров", - рассказал корреспондент Эстонского телевидения, передает агентство BNS.

По его словам, один из водителей сообщил ему, что очередь передвигается со скоростью примерно 100 метров в час. Люди в очереди сохраняют спокойствие.

Согласно решению правительства, 350-километровый участок эстонско-латвийской границы можно пересекать только на пограничных пунктах Икла, Лилли, Мурасте и Валга. Все остальные дороги закрыты.

Для решения возникшей проблемы президент Эстонии Керсти Кальюлайд распорядилась во вторник направить на помощь пограничникам подразделения военизированной добровольческой организации Кайтселийт.

Правительство Эстонии для предотвращения распространения коронавируса решило с 17 марта временно возобновить пограничный контроль и ограничить пересечение внешней и внутренней границы Шенгенской зоны. Пограничный контроль включает в себя проверку документов и наличия симптомов коронавируса.

В Эстонию смогут въезжать только граждане республики и жители страны, имеющие вид на жительство или разрешение на проживание, а также иностранцы и иностранные граждане, семьи которых живут в Эстонии. В страну сможет въезжать транспорт, осуществляющий международные грузовые перевозки (в том числе перевозки продуктов и медикаментов).