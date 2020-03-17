Четыре случая Covid-19 за последние сутки выявлены в аэропорту. Что там происходит сейчас?

Четыре случая Covid-19 из 26, зарегистрированных за последние сутки, выявлены в Рижском аэропорту, сообщил директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.
Потенциально двое из 26 заболевших заразились в Латвии от человека, побывавшего в странах с высокой заболеваемостью Covid-19.
Ранее было еще два случая, когда заражение произошло уже в Латвии, то есть из 60 больных четверо за границу не ездили.
Портал TVNET побывал в аэропорту и узнал, что там происходит сейчас.
Людей в аэропорту очень мало, только те, кто на последних рейсах прилетел домой. Вокруг аэропорта размещены более 50 самолетов, которые какое-то время никуда не полетят.
Магазины, в которые до пандемии заворачивал ни один человек, во вторник днем были закрыты. В некоторых из них еще были продавцы, однако покупатели отсутствовали. В одной части аэропорта можно было заметить людей, ожидавших свой рейс в Осло.
В аэропорту порталу TVNET рассказали, что в терминалах установлены стенды для дезинфекции рук, усилена уборка и дезинфекция публичных мест и помещений для работников.
Галерея: Аэропорт "Рига" 17 марта 2020 года