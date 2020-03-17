Вт, 17.03.2020
Недавно я познакомилась с людьми, которые однажды поняли, что больше не в силах контролировать свое употребление алкоголя. Теперь алкоголь контролирует их. Виктория Пушкеле, журналист TVNET
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Четыре случая Covid-19 за последние сутки выявлены в аэропорту. Что там происходит сейчас?

Аэропорт "Рига"

ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

Четыре случая Covid-19 из 26, зарегистрированных за последние сутки, выявлены в Рижском аэропорту, сообщил директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.

Потенциально двое из 26 заболевших заразились в Латвии от человека, побывавшего в странах с высокой заболеваемостью Covid-19.

Ранее было еще два случая, когда заражение произошло уже в Латвии, то есть из 60 больных четверо за границу не ездили.

Портал TVNET побывал в аэропорту и узнал, что там происходит сейчас.

Людей в аэропорту очень мало, только те, кто на последних рейсах прилетел домой. Вокруг аэропорта размещены более 50 самолетов, которые какое-то время никуда не полетят.

Магазины, в которые до пандемии заворачивал ни один человек, во вторник днем были закрыты. В некоторых из них еще были продавцы, однако покупатели отсутствовали. В одной части аэропорта можно было заметить людей, ожидавших свой рейс в Осло.

В аэропорту порталу TVNET рассказали, что в терминалах установлены стенды для дезинфекции рук, усилена уборка и дезинфекция публичных мест и помещений для работников.

Галерея: Аэропорт "Рига" 17 марта 2020 года

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