Работникам наиболее пострадавших от Covid-19 отраслей в случае необходимости покроют 75% зарплат

Это предложение будет рассмотрено в четверг на внеочередном заседании правительства.

Список отраслей, которым может быть оказана поддержка, будет составлен в сотрудничестве с Латвийской торгово-промышленной палатой, однако уже теперь известно, что в него войдут гостиницы и рестораны.