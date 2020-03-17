Вт, 17.03.2020
Я побывала на собрании Анонимных Алкоголиков и готова рассказать о том, что там происходит. Виктория Пушкеле, журналист TVNET
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Работникам наиболее пострадавших от Covid-19 отраслей в случае необходимости покроют 75% зарплат

Янис Рейрс

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Работникам отраслей, которые больше всего затронут последствия эпидемии Covid-19, государство в случае необходимости будет платить зарплаты в размере 75%, установив максимальную сумму до 700 евро, заявил журналистам после заседания правительства министр финансов Янис Рейрс.

Это предложение будет рассмотрено в четверг на внеочередном заседании правительства.

Список отраслей, которым может быть оказана поддержка, будет составлен в сотрудничестве с Латвийской торгово-промышленной палатой, однако уже теперь известно, что в него войдут гостиницы и рестораны.

По словам Рейрса, поддержка, скорее всего, будет предоставляться за период начиная с 12 марта - дня, когда Кабинет министров объявил в стране чрезвычайное положение.

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