Уэйн Руни: "Казалось, что с футболистами обращаются как с морскими свинками"

С прошлой пятницы чемпионат Англии и все соревнования Футбольной ассоциации Англии приостановлены по крайней мере до 3 апреля, сообщает BBC.

"Для игроков, других представителей команды и их семей это была тревожная неделя", - в колонке The Times пишет Руни.

34-летний футболист отметил, что он ощущал недостаток контроля и решительных действий со стороны руководства Футбольной ассоциации Англии и английской премьер-лиги.

"Остальные виды спорта в других странах объявляли об отмене соревнований, пока нам говорили продолжать", - отметил Руни. "Думаю, что у многих футболистов проскальзывала мысль - это связано с деньгами? Почему нам нужно ждать до пятницы?", - вопрошал футболист.

"После экстренного собрания, наконец-то, было принято правильное решение. До этого казалось, что с футболистами обращаются как с морскими свинками", - пишет Руни.

"Если бы кто-то из членов моей семьи заразился от меня и серьёзно заболел, потому что мне надо было играть тогда, когда это было совсем небезопасно, - я бы никогда не простил этого властям", - высказался футболист.

В этом сезоне Руни представляет команду "Дерби Каунти", которая играет в Чемпионшипе - втором по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии. В команде Руни исполняет две роли - игрока и тренера.

Напомним, что чемпионат Англии по футболу был приостановлен вскоре после того, как констатировали инфицирование вирусом Covid-19 главного тренера лондонского "Арсенала" Микеля Артета и игрока лондонского "Челси" Каллума Хадсона-Одои.

Руководитель футбольной ассоциации Англии (FA) Грег Кларк признал, что из-за вируса Covid-19 шанс завершить начатый сезон премьер-лиги Англии крайне мал.