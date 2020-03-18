Латвийский народный антивирус: оптимизм и взаимопомощь против Covid-19

Пожалуй, одна из самых больших нагрузок в эти дни — на работниках неотложной медицинской помощи. Облегчить их напряженные будни уже поспешили отдельные автозаправки: всем работникам "скорой" в халатах — любой напиток бесплатно.

"Возможно, одни из самых главных благодетелей сейчас — сотрудники Неотложной медицинской службы. Чтобы их поддержать, с сегодняшнего дня и до 14 апреля бесплатно предложим любой горячий напиток любому сотруднику NMPD в форме! Продолжайте действовать!"

Получить бесплатные напитки могут и сотрудники других экстренных служб:

"В заботе о нашей безопасности и здоровье проделывается неизмеримая работа. В благодарность за это мы до 14 апреля предлагаем бесплатный кофе или любой другой горячий напиток всем сотрудникам NMPD, Госполиции, Государственной пожарно-спасательной службы, Муниципальной полиции и Службе погранохраны!"

Не забывают и о тех, кто проводит карантин дома с детьми:

"Чтобы поддержать семьи и помочь найти занятия во время, когда закрыты образовательные учреждения и большая часть родителей предпочитает оставлять детей дома, мы дарим своим клиентам бесплатный "Детский тематический пакет" и "Детский уголок"".

Тем временем в сообществе одной из рижских улиц предлагают помощь с доставкой еды и выгула собак для тех, кто на карантине:

"Если ты на карантине — не выходи! Если некому помочь тебе с ежедневными хлопотами, тогда или Лайма Бауере сходим за тебя в магазин и оставим покупки у дверей. Также мы с превеликим удовольствием выведем на прогулку твою собаку. Будем добры друг к другу и позаботимся, чтобы Covid-19 обошел нас стороной". ФОТО: скриншот

Тем временем вынужденно закрывшиеся рестораны принимать заказы для доставки еды на дом:

ФОТО: скриншот

Поддержать безвылазно сидящих в своих домах латвийцев готовы и многие местные латвийские музыканты — они уже запланировали концерты в прямом эфире. Следить за живыми онлайн-концертами можно в Facebook, YouTube, Instagram.

В свою очередь предприятие Latvijas Pasts уже сообщило, что снизит стоимость доставки пенсий.