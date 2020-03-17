В Германии снимают реалити-шоу. Его участники не знают о кризисе Covid-19

Однако долго так продолжаться не будет. Во вторник в спецвыпуске шоу участникам расскажут, что с начала съемок фильма в мире началась глобальная пандемия Covid-19, пишет The Local.

Новый сезон шоу начали показывать 10 февраля, когда вирус бушевал в Китае, но еще не так сильно коснулся Европы. так как участникам реалити-шоу запрещены контакты с внешним миром, они не знают, какие перемены в нем произошли.

Когда участники начали жить в доме шоу, было известно лишь о нескольких случаях Covid-19 в Баварии. С того времени число заболеваний в Германии выросло почти до 8000. Подтверждено 20 случаев смерти.

В стране закрыты детские сады и школы, отменены публичные мероприятия, жителям рекомендуют отказаться от путешествий. Частично парализована обычная жизнь - не работает большинство магазинов, а время работы ресторанов ограничено.

Помещения реалити-шоу находятся в наиболее затронутом регионе Германии - Северный Рейн-Вестфалия.

Вещательная компания Sat.1 газете Süddeutsche Zeitung оправдывалась, что 14 участников шоу информируют о происходящем во внешнем мире совсем в редких случаях исключения, например, если заболел или умер близкий.

В начале марта к шоу присоединились четыре новых участника, однако их подговорили не говорить о коронавирусе. После острой критики в соцсетях компания решила все-таки рассказать участникам, что происходит за стенами их дома.

Это произойдет в прямом эфире вечером во вторник. У участников будет возможность задать вопросы и посмотреть подготовленные близкими видеобращения.