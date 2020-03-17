В Германии снимают реалити-шоу. Его участники не знают о кризисе Covid-19

На Уолл-стрит падает стоимость акций, закрываются границы, перестают работать общественные места, люди не выходят из дома. Однако в Кельне снимается новый сезон реалити-шоу Big Brother, участники которого живут в незнании о происходящем в мире.
Однако долго так продолжаться не будет. Во вторник в спецвыпуске шоу участникам расскажут, что с начала съемок фильма в мире началась глобальная пандемия Covid-19, пишет The Local.
Новый сезон шоу начали показывать 10 февраля, когда вирус бушевал в Китае, но еще не так сильно коснулся Европы. так как участникам реалити-шоу запрещены контакты с внешним миром, они не знают, какие перемены в нем произошли.
Когда участники начали жить в доме шоу, было известно лишь о нескольких случаях Covid-19 в Баварии. С того времени число заболеваний в Германии выросло почти до 8000. Подтверждено 20 случаев смерти.
В стране закрыты детские сады и школы, отменены публичные мероприятия, жителям рекомендуют отказаться от путешествий. Частично парализована обычная жизнь - не работает большинство магазинов, а время работы ресторанов ограничено.
Помещения реалити-шоу находятся в наиболее затронутом регионе Германии - Северный Рейн-Вестфалия.
Вещательная компания Sat.1 газете Süddeutsche Zeitung оправдывалась, что 14 участников шоу информируют о происходящем во внешнем мире совсем в редких случаях исключения, например, если заболел или умер близкий.
В начале марта к шоу присоединились четыре новых участника, однако их подговорили не говорить о коронавирусе. После острой критики в соцсетях компания решила все-таки рассказать участникам, что происходит за стенами их дома.
Это произойдет в прямом эфире вечером во вторник. У участников будет возможность задать вопросы и посмотреть подготовленные близкими видеобращения.
Версии реалити-шоу Big Brother транслируются и в других странах. Участники шоу в Австралии и Канаде уже были проинформированы о происходящем.