Вт, 17.03.2020
Нам кажется, что алкоголизм - это трясущиеся руки, непреодолимое желание опохмелиться чем бы то ни было и бесконечные недельные запои. Нам кажется, что алкоголик - непременно тот, кто в пьяном угаре просыпается в сточной канаве. Но очень часто это не так. СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Видео ⟩ В тяжелой аварии на Рижской окружной пострадала беременная

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

В понедельник на Рижской окружной дороге недалеко от Упесциемса произошла тяжелая авария, в которой пострадали три легковых и один грузовой автомобиль.

По информации свидетелей, аварию вызвал водитель черного Opel Zafira, который на прямой и просматриваемой дороге внезапно выехал на встречную полосу, вынуждая водителей резко сворачивать, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Впрочем, столкновений избежать не удалось. Сначала Zafira боком врезался в грузовик Volvo, потом протаранил Volkswagen, ехавший за грузовиком, а затем фронтально врезался в Ford. Только после этого Zafiga вылетел в канаву и остановился.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Как указала передача, водители Volvo и Volkswagen к медикам не обращались, однако как вызвавшего ДТП водителя Opel, так и сидящих в Ford людей, в том числе и беременную, срочно увезли в больницу.

Начат уголовный процесс.

Смотрите сюжет на латышском языке:

Последние новости

НАВЕРХ