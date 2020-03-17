Видео ⟩ В тяжелой аварии на Рижской окружной пострадала беременная

По информации свидетелей, аварию вызвал водитель черного Opel Zafira, который на прямой и просматриваемой дороге внезапно выехал на встречную полосу, вынуждая водителей резко сворачивать, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Впрочем, столкновений избежать не удалось. Сначала Zafira боком врезался в грузовик Volvo, потом протаранил Volkswagen, ехавший за грузовиком, а затем фронтально врезался в Ford. Только после этого Zafiga вылетел в канаву и остановился.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Как указала передача, водители Volvo и Volkswagen к медикам не обращались, однако как вызвавшего ДТП водителя Opel, так и сидящих в Ford людей, в том числе и беременную, срочно увезли в больницу.

Начат уголовный процесс.