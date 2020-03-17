Паром Romantika вместо Вентспилса отправится в Рижский порт

Паром Romantika выполнит спецрейс в Германию, чтобы доставить на родину оказавшихся в ловушке на немецко-польской границе туристов из Эстонии и Латвии, но вместо порта Вентспилса он отправится в Рижский порт.
Запланированный выход парома Romantika из Засница - среда, 18 марта, в 23.55 по местному времени, в Ригу он прибудет в 23.55 по местному времени в четверг, передала пресс-служба МИД Эстонии.
Из Засница Romantika отправится в Ригу, рейс будет продолжаться 24 часа. Пассажиров разместят в каютах, на пароме можно будет купить еду.
Билеты на рейс Засниц-Рига можно забронировать на сайте Tallink. Продажа билетов начинается во вторник. Билеты должны быть куплены заранее.