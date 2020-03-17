Всем репатриантам нужно будет обязаться соблюдать режим самоизоляции

Он подчеркнул, что самоизоляция является обязательной, и за несоблюдение этого требования репатрианты могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности в зависимости от тяжести нарушения.

Премьер-министр положительно оценил тот факт, что во всех 60 случаях заражения, выявленных на сегодняшний день в Латвии, известно, где пациенты заразились Covid-19.

Кариньш выразил благодарность жителям, которое соблюдают меры социального дистанцирования. Он также выразил особенную благодарность медикам.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле сообщила СМИ, что в Латвии все еще наблюдается ситуация, когда каждый случай заражения можно отследить.

Министр отметила, что были существенно расширены возможности тестирования, добавив, что 12 марта был проведен 41 оплаченный государством тест на наличие Covid-19, а 16 марта - уже 391.

Политик сообщила, что за последние два дня в аэропорту был проведен 151 тест на наличие вируса, и только четыре из них оказались положительными. Она добавила, что вирус может развиться и позже, поэтому подчеркнула необходимость самоизоляции людей, вернувшихся из-за границы.

Винькеле также сообщила, что университетские больницы прекращают очное предоставление амбулаторных услуг, кроме помощи, которая связана с поддержанием жизни. Однако она подчеркнула, что жители Латвии смогут получать консультации по телефону.