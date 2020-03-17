Продолжаются "приключения" Роналдиньо в парагвайской тюрьме

В начале марта Рональдиньо прибыл в Парагвай, используя поддельные документы. Их с братом Роберто задержали.

Ранее сообщалось, что Рональдиньо отправился в Парагвай на некое благотворительное мероприятие.

В свою очередь, сейчас СМИ сообщают, что он может быть вовлечен в дело об отмывании денег.

Прокурор по этому делу Осмар Легал рассказал агентству Reuters, что ранее он расследовал связь Рональдиньо и его брата с бизнес-леди Далилой Лопес.

Эта женщина встретила Рональдиньо и его брата в аэропорту столицы Парагвая, где футбольная звезда вместе с родственником были задержаны.

"Она могла быть вовлечена в схему по отмыванию денег. Нам нужно исследовать всех людей, которые могли быть в это дело вовлечены", - сказал прокурор.

"Поэтому нам точно нужно оставить его под арестом", - добавил он.

Ранее Reuters сообщало, что Рональдиньо предложил недвижимость на сумму 770 000 долларов (688 800 евро) в качестве залога, чтобы ему присудили домашний арест.

Однако власти Парагвая решили оставить Рональдиньо под арестом.

Испанская газета пишет, что он предложил даже залог в 1,4 миллиона евро, однако и в этом ему отказали.

21 марта Рональдиньо исполняется 40 лет, он может отметить праздник в парагвайской тюрьме.