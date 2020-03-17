Протест с плакатом "Путин - лох" завершился для активистки сотрясением и переломом руки

Олейникова на прошлой неделе организовала в центре Москвы одиночный пикет - она стояла с плакатом, на котором было написано "Путин - лох".

Вскоре после начала пикета женщину задержали полицейские, которые силой доставили в полицейский участок.

Через несколько часов Олейникову освободили без выдвижения каких-либо обвинений.

После освобождения женщина отправилась в больницу, где у нее констатировали легкое сотрясение мозга, ушибы и перелом руки.

14 марта в центре Москвы прошла акция из нескольких одиночных пикетов, люди протестовали против политических репрессий.