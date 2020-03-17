Протест с плакатом "Путин - лох" завершился для активистки сотрясением и переломом руки

Для 19-летней активистки Веры Олейниковой акция протеста против "вечного" президента России Владимира Путина завершилась тяжкими телесными повреждениями, которые нанесли ей полицейские, пишет "Медуза".
Олейникова на прошлой неделе организовала в центре Москвы одиночный пикет - она стояла с плакатом, на котором было написано "Путин - лох".
Вскоре после начала пикета женщину задержали полицейские, которые силой доставили в полицейский участок.
Через несколько часов Олейникову освободили без выдвижения каких-либо обвинений.
После освобождения женщина отправилась в больницу, где у нее констатировали легкое сотрясение мозга, ушибы и перелом руки.
14 марта в центре Москвы прошла акция из нескольких одиночных пикетов, люди протестовали против политических репрессий.
Полиция задержала около 50 участников акции. Несколько задержанных были избиты.