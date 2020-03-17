Чемпионат мира по хоккею отменен

Как проинформировал вице-президент Международной хоккейной федерации Калерво Куммола, в ближайшее время об отмене чемпионата будет сообщено официально.

Сейчас же решаются вопросы со страховыми компаниями.

Напомним, ЧМ-2020 должен был состояться с 8 по 24 мая в Лозанне и Цюрихе.

В Швейцарии зарегистрировано 2700 зараженных Covid-19, 19 человек скончались.