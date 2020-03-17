Вт, 17.03.2020
Недавно я познакомилась с людьми, которые однажды поняли, что больше не в силах контролировать свое употребление алкоголя. Теперь алкоголь контролирует их. Виктория Пушкеле, журналист TVNET

Чемпионат мира по хоккею отменен

Иллюстративное фото

ФОТО: Latvijas Hokeja federācija (lhf.lv)

Чемпионат мира по хоккею в этом году не состоится в связи с пандемией коронавируса, сообщает Sports.ru.

Как проинформировал вице-президент Международной хоккейной федерации Калерво Куммола, в ближайшее время об отмене чемпионата будет сообщено официально.

Сейчас же решаются вопросы со страховыми компаниями.

Напомним, ЧМ-2020 должен был состояться с 8 по 24 мая в Лозанне и Цюрихе.

В Швейцарии зарегистрировано 2700 зараженных Covid-19, 19 человек скончались.

Как уже писал RUS.TVNET, ранее во вторник стало известно об отмене чемпионата Европы по футболу и приостановке розыгрыша Кубка Гагарина.

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