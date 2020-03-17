В Италии от Covid-19 умерли уже 2503 человек

По сравнению с понедельником, число смертельных случаев выросло на 16%, а общее число случаев заболевания - на 12,6%. По сравнению с прошлой неделей, ежедневные проценты прироста снизились - ранее прирост составлял 17-21%.

Пропорция смертности, которая в Италии особо высока, составляет почти 8%.

Число пациентов в отделениях интенсивной терапии выросло на 11% до 2060, из них в Ломбардии - 879.