В Италии от Covid-19 умерли уже 2503 человек

В Италии число инфицированных в результате вспышки коронавируса выросло до 31 506 человек, 2503 умерли.
По сравнению с понедельником, число смертельных случаев выросло на 16%, а общее число случаев заболевания - на 12,6%. По сравнению с прошлой неделей, ежедневные проценты прироста снизились - ранее прирост составлял 17-21%.
Пропорция смертности, которая в Италии особо высока, составляет почти 8%.
Число пациентов в отделениях интенсивной терапии выросло на 11% до 2060, из них в Ломбардии - 879.
Ломбардия и ее столица Милан пострадали от вспышки Covid-19 сильнее всего - там зарегистрировано 16 220 случаев заражения и 1640 смертей.