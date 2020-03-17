Вт, 17.03.2020
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В Италии от Covid-19 умерли уже 2503 человек

Иллюстративное фото

ФОТО: Peter DeJong / AP

В Италии число инфицированных в результате вспышки коронавируса выросло до 31 506 человек, 2503 умерли.

По сравнению с понедельником, число смертельных случаев выросло на 16%, а общее число случаев заболевания - на 12,6%. По сравнению с прошлой неделей, ежедневные проценты прироста снизились - ранее прирост составлял 17-21%.

Пропорция смертности, которая в Италии особо высока, составляет почти 8%.

Число пациентов в отделениях интенсивной терапии выросло на 11% до 2060, из них в Ломбардии - 879.

Ломбардия и ее столица Милан пострадали от вспышки Covid-19 сильнее всего - там зарегистрировано 16 220 случаев заражения и 1640 смертей.

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