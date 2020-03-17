СГД заблокировала счеты управляющего сетью ресторанов Čili pica предприятия

Член правления предприятия Иева Шиаудкулиене выразила мнение, что такими действиями СГД нарушила установленный в законе о неплатежеспособности запрет, касающийся приостановления исполнения решений о взыскании, и указала, что решение СГД будет оспорено. Шиаудкулиене добавила, что латвийско-литовский договор от 1996 года о поощрении и защите инвестиций позволяет предприятию обратиться с требованием к Латвийскому государству.

Комментарий СГД агентство LETA во вторник получить не смогло.

Шиаудкулиене напомнила, что 7 февраля было объявлено о процессе правовой защите предприятия общественного питания Čilija Pizza, которое принадлежит литовским инвесторам и оказывает в Латвии услуги в ресторанах Čili Pica. Было постановлено, что в течение двух месяцев необходимо разработать и подать в суд план расчетов с кредиторами.

Так как с торговым знаком Čili Pica работают и другие предприятия на основе договора франшизы, объявленный процесс правовой защиты на эти предприятия не относится, указала Шиаудкулиене.

"Нет сомнений, что предприятию питания для обеспечения своей деятельности необходимо ежедневно совершать платежи, в том числе, начиная с поставок товаров и заканчивая зарплатами сотрудников", - сказала Шиаудкулиене.

Она указала, что один из крупнейших кредиторов по данному процессу правовой защиты - СГД. С ноября и декабря 2019 года, когда у предприятия появилась обязанность выполнять дополнительные платежи СГД, до этого дня СГД были уплачены как все актуальные налоги, как и добровольно сделанный налоговый перерасчет, всего 200 000 евро.

С момента начала процесса правовой защиты 7 февраля СГД заплатили еще 13 240,10 евро, однако закон не позволяет совершать расчеты после начала процесса, пояснила Шиаудкулиене, указав, что нет причине считать, что предприятие совершало бы действия с целью не платить налоги или осознанно избежать их уплаты.

Шиаудкулиене проинформировала, что сейчас со стороны СГД совершаются действия, которые создают основу для опасений в возможности продолжать хозяйственную деятельность. 1

0 марта СГД приняла решение о взыскании долга по налогам, при этом были заблокированы счета предприятия и в одностороннем порядке были списаны еще 62 288, 23 евро.

"Счета по-прежнему блокированы. Нужно отметить, что это не первый случай, когда против предприятий питания СГД направляет особо активные действия. Можно прийти к выводы, что с точки зрения закона о неплатежеспособности все кредиторы равнозначны, однако оказывается, что СГД как кредитор может действовать самовольно и нарушать установленные в законе запреты, касающиеся приостановления исполнения решений о взыскании", - отметила она.