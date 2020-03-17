СГД заблокировала счеты управляющего сетью ресторанов Čili pica предприятия

Служба госдоходов (СГД) во время разработки плана мероприятий процесса правовой защиты заблокировала счеты предприятия Čilija Pizza, которое управляет сетью ресторанов Čili pica, сообщает агентство LETA.
Член правления предприятия Иева Шиаудкулиене выразила мнение, что такими действиями СГД нарушила установленный в законе о неплатежеспособности запрет, касающийся приостановления исполнения решений о взыскании, и указала, что решение СГД будет оспорено. Шиаудкулиене добавила, что латвийско-литовский договор от 1996 года о поощрении и защите инвестиций позволяет предприятию обратиться с требованием к Латвийскому государству.
Комментарий СГД агентство LETA во вторник получить не смогло.
Шиаудкулиене напомнила, что 7 февраля было объявлено о процессе правовой защите предприятия общественного питания Čilija Pizza, которое принадлежит литовским инвесторам и оказывает в Латвии услуги в ресторанах Čili Pica. Было постановлено, что в течение двух месяцев необходимо разработать и подать в суд план расчетов с кредиторами.
Так как с торговым знаком Čili Pica работают и другие предприятия на основе договора франшизы, объявленный процесс правовой защиты на эти предприятия не относится, указала Шиаудкулиене.
"Нет сомнений, что предприятию питания для обеспечения своей деятельности необходимо ежедневно совершать платежи, в том числе, начиная с поставок товаров и заканчивая зарплатами сотрудников", - сказала Шиаудкулиене.
Она указала, что один из крупнейших кредиторов по данному процессу правовой защиты - СГД. С ноября и декабря 2019 года, когда у предприятия появилась обязанность выполнять дополнительные платежи СГД, до этого дня СГД были уплачены как все актуальные налоги, как и добровольно сделанный налоговый перерасчет, всего 200 000 евро.
С момента начала процесса правовой защиты 7 февраля СГД заплатили еще 13 240,10 евро, однако закон не позволяет совершать расчеты после начала процесса, пояснила Шиаудкулиене, указав, что нет причине считать, что предприятие совершало бы действия с целью не платить налоги или осознанно избежать их уплаты.
Шиаудкулиене проинформировала, что сейчас со стороны СГД совершаются действия, которые создают основу для опасений в возможности продолжать хозяйственную деятельность. 1
0 марта СГД приняла решение о взыскании долга по налогам, при этом были заблокированы счета предприятия и в одностороннем порядке были списаны еще 62 288, 23 евро.
"Счета по-прежнему блокированы. Нужно отметить, что это не первый случай, когда против предприятий питания СГД направляет особо активные действия. Можно прийти к выводы, что с точки зрения закона о неплатежеспособности все кредиторы равнозначны, однако оказывается, что СГД как кредитор может действовать самовольно и нарушать установленные в законе запреты, касающиеся приостановления исполнения решений о взыскании", - отметила она.
Руководитель предприятия указала, что сейчас не идет речь о последствиях чрезвычайной ситуации в сфере питания, так как, если у предприятия есть возможность совершать расчеты со своими поставщиками и платить зарплаты сотрудникам, то в каком-то режиме предприятие все-таки может работать.