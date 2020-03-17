Latvijas pasts приостановит работу 253 мест предоставления почтовых услуг

До отмены чрезвычайного положения жители этих районов смогут по запросу получать почтовые услуги по месту жительства, предоставление услуг нужно будет заранее заказывать по телефону.

Таким образом можно будет получать все почтовые услуги, которые были доступны в месте предоставления почтовых услуг, включая выплату наличных со счета системы почтовых расчетов.

Эту услугу можно будет заказать по телефонам клиентской службы Latvijas pasts 67008001, 27008001 или электронной почте "info@pasts.lv". Заказать доставку наличных по месту жительства до 27 марта можно будет по сниженной цене - 4,88 евро.