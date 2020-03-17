Вт, 17.03.2020
Я побывала на собрании Анонимных Алкоголиков и готова рассказать о том, что там происходит. Виктория Пушкеле, журналист TVNET

ЕС на 30 дней запретит все неважные поездки в страны блока

Ангела Меркель

ФОТО: WILL OLIVER / EPA

Для ограничения распространения коронавируса Европейский союз (ЕС) на 30 дней запретит неважные поездки в страны блока из стран, которые не входят в ЕС, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель во вторник.

Государства-члены союза договорились ввести запрет на въезд в ЕС. Эти ограничения не коснутся только граждан стран-участниц Европейской ассоциации свободной торговли и Великобритании, заявила Меркель, добавив, что ЕС будет координировать репатриацию застрявших путешественников.

Предложение ограничить неважные поездки в страны ЕС в понедельник высказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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