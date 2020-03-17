ЕС на 30 дней запретит все неважные поездки в страны блока

Для ограничения распространения коронавируса Европейский союз (ЕС) на 30 дней запретит неважные поездки в страны блока из стран, которые не входят в ЕС, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель во вторник.
Государства-члены союза договорились ввести запрет на въезд в ЕС. Эти ограничения не коснутся только граждан стран-участниц Европейской ассоциации свободной торговли и Великобритании, заявила Меркель, добавив, что ЕС будет координировать репатриацию застрявших путешественников.
Предложение ограничить неважные поездки в страны ЕС в понедельник высказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.