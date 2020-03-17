Глава МВД призвал сообщать о нарушителях карантина по электронной почте

"Электронная почта Госполиции для предоставления информации о нарушениях и совершивших их лицах - uzticiba@vp.gov.lv", - написал Гиргенс на Facebook.

Также он отметил, что жители могут информировать о безответственных лицах, которые вернулись из-за рубежа и не соблюдают 14-дневный карантин (самоизоляцию).

В письме стоит указать:

Имя, фамилия нарушителя

Номер телефона нарушителя *

Место жительства нарушителя *

Когда вернулся из-за рубежа

Желательно фото или видео из публичного места, не являющегося лечебным учреждением, продовольственным магазином или аптекой

*если известно

Напомним, в Латвии 60 заболевших Covid-19, среди них ребенок, который посещал детский сад "Саймите" в Пиньки. В день, когда у него появились симптомы, в садик он не пошел. Родители и сам ребенок были за границей. Садик закрыт, все предупреждены. Сообщается, что ребенок болеет уже неделю.

На данный момент в Латвии нет пациентов с Covid-19, которые переносят болезнь в тяжелой форме.

Служба неотложной медицинской помощи просит не звонить "при первом чихе". В первую очередь надо связаться с семейным врачом. У "скорой", кроме коронавируса, еще есть вызовы на инфаркты, автоаварии, травмы и другие угрожающие жизни случаи. Звонить в 113 можно, если два дня есть симптомы коронавируса.