Глава МВД призвал сообщать о нарушителях карантина по электронной почте

Министр внутренних дел Сандис Гиргенс призвал использовать электронную связь с Госполицией, чтобы сообщать о правонарушениях.
"Электронная почта Госполиции для предоставления информации о нарушениях и совершивших их лицах - uzticiba@vp.gov.lv", - написал Гиргенс на Facebook.
Также он отметил, что жители могут информировать о безответственных лицах, которые вернулись из-за рубежа и не соблюдают 14-дневный карантин (самоизоляцию).
В письме стоит указать:
- Имя, фамилия нарушителя
- Номер телефона нарушителя*
- Место жительства нарушителя*
- Когда вернулся из-за рубежа
- Желательно фото или видео из публичного места, не являющегося лечебным учреждением, продовольственным магазином или аптекой
*если известно
Напомним, в Латвии 60 заболевших Covid-19, среди них ребенок, который посещал детский сад "Саймите" в Пиньки. В день, когда у него появились симптомы, в садик он не пошел. Родители и сам ребенок были за границей. Садик закрыт, все предупреждены. Сообщается, что ребенок болеет уже неделю.
На данный момент в Латвии нет пациентов с Covid-19, которые переносят болезнь в тяжелой форме.
Служба неотложной медицинской помощи просит не звонить "при первом чихе". В первую очередь надо связаться с семейным врачом. У "скорой", кроме коронавируса, еще есть вызовы на инфаркты, автоаварии, травмы и другие угрожающие жизни случаи. Звонить в 113 можно, если два дня есть симптомы коронавируса.
Ранее заболевшие в основном вылечились и чувствуют себя хорошо, но должны сделать контрольный тест, который нужно организовать через семейного врача.